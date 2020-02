Süße Liebeserklärung! So glücklich ist Annemarie Carpendale mit ihrem Mann

Was für ein schönes Bild von TV-Moderatorin Annemarie Carpendale (42) und ihrem Liebsten Wayne Carpendale (42)! Überglücklich strahlen die beiden beim Sonnenuntergang am Santa Monica Pier in Kalifornien. Wayne und Annemarie sind braungebrannt und halten sich zärtlich in den Armen. Ganz offensichtlich: Die Sonne Kaliforniens tut diesen beiden richtig gut!

"Bester Spielkamerad ... & Wärmekissen"

Zu dem Bild postet Annemarie Carpendale eine süße Liebeserklärung an ihren Mann. "bBester Spielkamerad ... & Wärmekissen", schreibt sie. Da hat die Strahlkraft der Sonne zum Abend hin wohl etwas nachgelassen. Wie gut, dass diese beiden sich einfach aneinander kuscheln können.

Die romantische Auszeit hat Annemarie Carpendale sich wohl verdient. Kurz zuvor war sie noch in Hollywood unterwegs, um bei den Oscars 2020 am Start zu sein und die TV-Zuschauer in Deutschland mit Updates von den Stars und Sternchen zu versorgen.

Schon seit 2013 sind Annemarie und Wayne verheiratet, sie gaben sich ganz romantisch auf Ibiza das Ja-Wort. Doch nicht nur privat sind die beiden ein super Team, auch beruflich harmonieren sie gut miteinander, moderieren sogar zusammen Shows, wie etwa die Gameshow "Ran an den Mann", in der Frauen auf ihre Männer wetten.

2018 machte ein Baby ihr Familienglück komplett. Seither postet Annemarie nicht nur liebevolle Fotos mit ihrem Mann, sondern auch super goldige Bilder mit ihrem kleinen Sohn. Der Kleine trägt den schönen Namen Mads Carpendale.

Wer ist Annemarie Carpendale?

Annemarie Carpendale ist eine deutsche Moderatorin und Sängerin

Sie moderiert unter anderem die ProSieben-Magazine "taff" und "red!"

Annemarie Carpendale wurde 29. Oktober 1977 in Hannover geboren

Seit 2013 ist sie mit Wayne Carpendale verheiratet, gemeinsam haben sie einen Sohn namens Mads

verwendete Quelle: Instagram, Gala.de