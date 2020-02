Arzu Bazman: Das erste Mal Mama mit 42!

"Unser kleines Bündel Glück" – so liebevoll begrüßt Schauspielerin Arzu Bazman ihre kleine Tochter auf der Welt. Die 42-Jährige – bekannt als Arzu Ritter aus der ARD-Serie "In aller Freundschaft" hat nun auf Instagram verraten, dass ihr Baby da ist.

Und nicht nur das: Ihre kleine Tochter kam offenbar schon vor rund vier Wochen zur Welt. Arzu schreibt: "Mitte Januar stand die Welt für uns einen Moment lang still, denn wir hielten unser kleines Bündel Glück im Arm. Ein unbeschreiblich schönes Gefühl, dass wir endlich unsere Prinzessin haben."

Offenbar hat Arzu damit also wieder ein wunderschönes Geheimnis erstmal für sich behalten, bevor sie es mit uns geteilt hat. Schon die Schwangerschaft hat Arzu Bazman lange geheim gehalten, war immer nur in langer, weiter Kleidung vor die Tür und mit Sonnenbrille zum Arzt gegangen, wie sie einst in einem Interview verriet.

Auch um den Vater ihres Babys macht Arzu ein Geheimnis. Sie sagt zwar, dass der Mann der absolute Hauptgewinn in ihrem Leben ist, aber seine Identität soll lieber geheim bleiben. Umso schöner also, dass die Schauspielerin sich entschieden hat, uns ein bisschen teilhaben zu lassen, an ihrem privaten Glück, und das erste Babyfoto zeigt.

Wir wünschen dir, liebe Arzu, von Herzen einen tollen Start in dein Leben als Mama – genieße all die vielen magischen Momente mit deiner Prinzessin, die nun kommen! Und falls du wieder einmal einen Schnappschuss von deiner Kleinen teilen möchtest: Deine Fans freuen sich sicher!

Arzu Bazmann – Daten und Fakten

Arzu Bazman ist eine deutsche Schauspielerin

Geboren wurde sie am 19. Dezember 1977 in Berlin

Anfang der 2000er Jahre spielte sie in Kino-Komödien wie "Mädchen, Mächen" oder "Erkan & Stefan" mit.

Am bekanntesten ist sie in ihrer Rolle als Oberschwester Arzu Ritter, die sie seit 2001 bei "In aller Freundschaft" spielt

verwendete Quellen: Instagram, gala.de