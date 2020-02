Ashley Graham teilt Still-Foto – und wir sagen "Danke!"

Ach Ashley, wir brauchen mehr solcher ehrlichen Momentaufnahmen auf Instagram!

Das Topmodel Ashley Graham hat ihre Fans die letzten Monate über mit süßen Schwangerschafts-Fotos auf dem Laufenden gehalten. Jetzt ist ihr kleiner Sohn auf der Welt – und wir durften ihn via Instagram sogar schon virtuell kennenlernen. Auch nach der Geburt bleibt das Model ihrer Botschaft treu: Authentizität steht bei Ashley ganz weit oben. Nach einem ehrlichen After-Baby-Body-Post zeigt die frisch gebackene Mutter sich jetzt beim Stillen.

Ein ganz normales Foto von Ashley Graham

Es ist ein ganz normales Foto – und gerade diese Tatsache ist daran so grandios. Ashley Graham versteckt sich nicht zuhause. Sie sitzt in einem öffentlichen Café, im Hintergrund sind andere Gäste zu sehen, das Etablissement scheint gut besetzt zu sein. Während Ashley ihren Kaffee genießt, kommt ihr Baby auch auf seine Kosten: Er darf an ihrer Brust nuckeln, die das Model unter dem Pullover entblößt.

Auch wenn es vollkommen absurd ist, schließlich handelt es sich dabei um den natürlichsten Vorgang der Welt, hagelt es immer wieder Kritik für öffentliches Stillen. Ashley Graham tut dies jedoch mit einer Selbstverständlichkeit, die keinen Raum für Fragen lässt.

Es gibt aber noch ein weiteres Detail, das uns auf dem Bild begeistert: Die Mutter wirkt so unglaublich natürlich. Viele Frauen zeigen sich nach der Geburt kurze Zeit später bereits wieder perfekt frisiert und gestylt auf Instagram. Ashley Graham hingegen wirkt absolut natürlich. Ungeschminkt und in weitem Pullover, konzentriert auf das, was gerade wirklich wichtig ist: Ihre neue Rolle als Mama. Und die steht ihr fantastisch!

Unter dem Bild sammeln sich Komplimente – "YES YES YES" ist dort gleich mehrfach zu lesen, ebenso wie "Ashley bringt uns die natürliche Realität zurück". Na, wir reihen uns ein und wünschen und mehr davon!

Wer ist Ashley Graham?

Ashley Graham ist ein US-amerikanischen Model

Sie wurde als Plus-Size-Model und -Verfechterin bekannt

Ashley Graham ist am 30. Oktober 1987 in Lincoln, Nebraska geboren

