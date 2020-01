Bachelor: Zückt Andrej Mangold etwa bald den Verlobungsring?

07.01.2020

Baldige Verlobung?

Dass Andrej Mangold (32) und Jennifer Lange (26) das Bachelor-Traumpaar schlechthin sind, ist uns allen bekannt. Nicht ohne Grund sind die Fans am Munkeln, dass vielleicht bald der Verlobungsring gezückt wird. Und Andrej selbst schürt den Verdacht ganz schön an. In seinem letzten Post heißt es unter einem freizügigen Bild des Ex-Bachelors "Bachelor 2019, Glücklich vergeben 2020, Glücklich verheiraten 20..😜" Lange kann es also nicht mehr dauern, oder? Ihr wisst ja wie der Spruch lautet: verliebt, verlobt, verheiratet …