Bachelor: Diese schockierende Bedeutung steckt hinter dem Tattoo von Sebastian Preuss

08.01.2020

Bachelor Sebastian Preuss: " Ein richtiger Riss im Leben."

23.05.1984-23.06.2013 – dieses Tattoo ziert den rechten Arm des neuen Bachelors 2020 und die Bedeutung dahinter schockiert. Es handelt sich nämlich um das Geburtsdatum und den Todestag seines Bruders, wie er in einem Interview mit RTL verrät. Dieser ist an einer Überdosis Fentanyl, einem Schmerzmittel, gestorben. Obwohl die Zeit nach dem Tod unglaublich schwer für ihn war, wollte Sebastian seiner Mutter diese Zeit erleichtern und versucht deshalb – vor allem für seine Mutter – eine positive Einstellung im Leben zu bewahren.

Ich habe schon immer sehr gerne gelacht, aber ich schaue auch sehr gerne nach vorne und ich glaube, mein Bruder wäre sehr sehr stolz auf mich.





07.01.2020

Wie jetzt?

"Bachelor 2019, Glücklich vergeben 2020, Glücklich verheiraten 20..😜" – das war die Beschreibung unter seinem aktuellen Instagram-Bilds, welches ganz schön die Verlobungs-Gerüchteküche anschürte. Doch jetzt meldet sich Andrej Mangold in einem Interview mit "Express" zu Wort und nimmt Stellung:

Es ist ja nicht mein Bier, wie Leute und Medien ein Social-Media-Posting interpretieren. Das ist eigentlich gar nicht überzubewerten. Ich habe einfach nur mit nem Smiley dahinter geschrieben, wie es sein kann. Einfach nur, dass wir glücklich sind, dass alles gut ist und dass es sicherlich weiter geht.

Och, schade! Da wurde sich wohl zu früh für die Beiden gefreut.

Baldige Verlobung – um diesen Post ging es!

Dass Andrej Mangold (32) und Jennifer Lange (26) das Bachelor-Traumpaar schlechthin sind, ist uns allen bekannt. Nicht ohne Grund sind die Fans am Munkeln, dass vielleicht bald der Verlobungsring gezückt wird. Und Andrej selbst schürt den Verdacht ganz schön an. In seinem letzten Post heißt es unter einem freizügigen Bild des Ex-Bachelors "Bachelor 2019, Glücklich vergeben 2020, Glücklich verheiraten 20..😜" Lange kann es also nicht mehr dauern, oder?

