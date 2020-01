Bachelor 2020: Mädels, nehmt euch in Acht! So viele Kinder will Sebastian

24.01.2020

Baby-Alarm!

Dass bei der Kuppel-Show auch mal das Thema Familienplanung auf den Tisch kommt, ist nicht verwunderlich. Schließlich müssen der Bachelor und die Kandidatinnen wissen, ob sie in puncto Kinder die gleichen Vorstellungen haben. Doch mit der Wunschanzahl von Sebastian, hat wohl keine gerechnet. Wir sind zumindest sprachlos.

Fünfzehn – wir übertreiben nicht – Kids möchte der aktuelle Bachelor mal haben, verriet er Anna in einem Gespräch, das im TV nicht gezeigt wurde. Damit würde Sebastian eine ganze Fußballmannschaft plus Trainer und Ersatzspieler auf dem Bolzplatz zusammenkriegen. Mein Lieber, da hast du dir ordentlich was vorgenommen. Ob Sebastian eine findet, die da mitmachen will? Schließlich hat seine Zukünftige da auch ein Wörtchen mitzureden. Nun ja, mit Anna hat er sich zumindest mal auf fünf Kinder geeinigt. Wer bietet mehr?





23.01.2020

Unglaublich!

Große Aufregung um den Bachelor. Eine junge Frau behauptete, sie sei von Sebastian über Facebook im Januar angeschrieben worden sein. Die Botschaft: Er sei trotz Kuppel-Show immer noch nicht vergeben und wolle sein Single-Leben weiterhin genießen. Zur Krönung soll er die Frau nach unverbindlichem Sex gefragt haben, wie die Bild-Zeitung berichtete.

Sebastian Preuss (der Echte) ist geschockt. "Das ist nicht mein Account und ich habe mit dieser Frau niemals geschrieben. In den letzten Wochen sind mehrfach Bekannte auf mich zugekommen, weil auch sie von diesem Account angeschrieben wurden. Ich distanziere mich ausdrücklich von solchen Nachrichten und den falschen Postings in meinen Namen.", verteidigt sich Sebastian gegenüber RTL.

Sich als jemand anderen auszugeben und damit Unwissende in die Falle zu locken, ist einfach nur absurd. Wer auch immer hinter dem Fake-Bachelor steckt, mit dem Profi-Kickboxer Sebastian Preuss würden wir uns nicht anlegen wollen!





22.01.2020

Keine Rose für falsche Absichten

Die dritte Nacht der Rosen steht kurz bevor und der Bachelor wird wieder alle Hände voll zu tun haben, seine Ladys in verschiedenen Einzelgesprächen besser kennenzulernen. In der neuen Folge will er über Jessi, die sich bisher eher im Hintergrund aufhielt, mehr erfahren und führt sie für ein privates Pläuschchen zu den Schaukeln am Rand der Terrasse. Sehr romantisch!

Fangen wir mal von vorne an, denkt sich der Bachelor und fragt die schüchterne Kandidatin, was sie hierherführt. Na, um die große Liebe zu finden, lautet eigentlich die 0815-Antwort der Mädels. Weit gefehlt. "Ich mache ja auch Instagram … Ich bin da ganz ehrlich: Ich weiß, man kriegt dadurch Reichweite.", verrät Jessi dem Bachelor gerade heraus. Ups, mit dieser Antwort hat Sebastian wohl nicht gerechnet.

Eines muss man Jessi lassen, sie ist wenigstens ehrlich und spielt keine Spielchen. Doch ob ihre Ehrlichkeit ihr den Kopf kosten wird, erfahren wir heute Abend um 20:15 auf RTL.

21.01.2020

Natürlich oder Fake?

Alles echt? Das können die meisten Kandidatinnen bei der aktuellen Bachelor-Staffel nicht von sich behaupten. Und verheimlichen schon gar nicht. Jetzt legen sie ihre Beauty-Akte offen und geben ehrlich zu, wo nicht Mutter Natur, sondern der Beauty-Doc seine Finger im Spiel hatte.

"Ich habe noch nie so viele Beauty-Eingriffe auf einmal gesehen, wie hier bei uns. Als ich die alle das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir: Oh Jesus, Maria!", gibt Anna offen zu. Na, dann fangen wir mal von vorne an. Jenny Jasmin gibt offen zu, dass sie sich die Brüste vergrößert, die Nase operiert und sich Fett absaugen hat lassen. Natalie hat ihre Lippen aufspritzen lassen, Jenny T. hat ihre Nase machen lassen, Diana hat Hyaluron in den Lippen genau wie Vanessa, die aber auch nicht abgeneigt wäre, ihre Brüste vergrößern zu lassen. Puh, da haben die Mädels ja ordentlich nachgeholfen.

Ob der Bachelor auf Natürlichkeit steht oder nicht, werden wir am Ende sehen. Denn eigentlich zählt nur, dass sich jede Kandidatin in ihrer Haut wohlfühlt und das auch ausstrahlt. Denn wie heißt es so schön? Schönheit kommt von innen.





20.01.2020

Eine Seefahrt, die ist (un)lustig

Wir sind uns alle einig: Solche Traumdates wünschen wir uns auch mal mit unserem Partner/ Traummann. Nur das letzte Gruppendate aus der aktuellen Staffel würden wir dankend ablehnen, denn das entpuppte sich zu einem echten Horrortrip. Dabei hat alles so schön angefangen: Protziger konnte die Jacht nicht sein, auf der Sebastian Preuss seine Ladys empfing. Tolle Aussicht, blaues Meer, wenn da nur nicht der Wellengang gewesen wäre, der den Kandidatinnen einen Strich durch die Rechnung machte.

Auf und Ab, auf und ab – die Mädels hingen seekrank über der Reling. Nun kämpften sie nicht mehr gegen die anderen Kandidatinnen, sondern gegen die Übelkeit. Die tolle Atmosphäre war dahin, und flirten konnten sie nun auch nicht mehr – zu sehr waren sie damit beschäftigt, den Batida de Côco im Magen zu halten. Eine Seefahrt, die war wohl nicht so lustig. "Das war das schlimmste Date ever. Wirklich, das war so schlimm!", beklagte sich Judith, als sie wieder festen Boden unter den Füßen hatte. Das geplante romantische Date ist wohl für den Bachelor buchstäblich ins Wasser gefallen. Ups!

Die Folge könnte ihr am Mittwochabend auf RTL oder jetzt schon auf TV NOW sehen.

Der Bachelor: Daten und Fakten

"Der Bachelor" ist eine Reality-Fernsehshow auf RTL.

Ein Junggeselle sucht aus 22 Kandidatinnen die Lebenspartnerin aus.

Angelehnt an das amerikanischen Format "The Bachelor".

Aktuell läuft die zehnte Staffel mit Sebastian Preuss an

Weibliches Format-Pendant "Die Bachelorette" auf RTL.

Verwendete Quellen: TV NOW, RTL