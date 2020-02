Bachelor 2020: DAS ist die wahre Gewinnerin

27.02.2020

Und die Gewinnerin ist ...

Achtung Spoiler! Willst du wirklich weiterlesen und wissen, wie gestern das große Finale auf TVNOW ausgegangen ist? Sicher? Na dann, los!

Unglaubliches Fiasko, ein halber Nervenzusammenbruch, Spannung pur! Ja wirklich: Diesmal ist keine Ironie mit im Spiel. Denn das hat es beim "Der Bachelor" wirklich noch nie gegeben. Sebastian Preuss konnte sich nicht entscheiden. Am Ende gingen die Finalistinnen Wioleta und Diana leer aus und die letzte Rose blieb in der Vase. Trotzdem gab es eine Gewinnerin – zumindest für uns!

Mama Conny! Denn die hat gestern einfach nur einen starken Auftritt hingelegt und sprach uns komplett aus der Seele. Ganz klar, Diana war ihre Favoritin. Doch als ihr Sohn stammelte, dass er sich noch nicht verliebt hätte (weder in Wioleta noch in Diana), hat sie ihm die Leviten gelesen. Liebe würde sich nun mal erst entfalten und Zeit brauchen, lehrte sie Sebastian. Der Bachelor ist jedoch nur auf der Suche nach seiner perfekten Traumfrau ohne Ecken und Kanten. Doch Mama Conny weiß: "Man wird keinen perfekten Menschen kriegen. So einen muss man schnitzen!" Und ohnehin sei Sebastian selbst auch nicht perfekt, fügte sie noch schnell hinzu. Der Bachelor muss wohl noch ein bisschen Nachhilfeunterricht bei seiner Mama nehmen.

Wir danken Conny für ihre erfrischenden, ehrlichen Worte und finden, dass sie die wahre Gewinnerin der Show ist!

26.02.2020

Die letzte Rose ...

Finaleee, ohohoo! Richtig gelesen, denn dieses Jahr können die Bachelor-Fans schon eine Woche vor TV-Ausstrahlung (also heute!) das Finale schauen – vorausgesetzt sie haben einen TVNOW-Account. Schon seit Längerem ist es üblich, eine Woche vor Fernsehausstrahlung online sehen zu können, was die Kuppel-Show Woche für Woche zu bieten hat. Nur beim Finale wurde bisher eine Ausnahme gemacht: Das konnte man die letzten Jahre lediglich vier Tage früher streamen. Dieses Jahr nimmt RTL jedoch eine Änderung vor und verkündete vor zwei Tagen via Instagram, dass man schon am Mittwoch (heute!) auf TVNOW sehen kann, wer die letzte Rose bekommt.

Die Zuschauer und Fans sind außer Rand und Band und finden diese Neuerung alles andere als gut. "Ganz toll, damit es dann schon die ganze Welt weiß, die es noch nicht im normalen Fernsehen gesehen hat", ärgern sich die User in den Kommentaren. Wer also bis zur Fernsehausstrahlung nicht gespoilert werden will, muss sein Handy bis nächste Woche auf Flugmodus schalten und mit Scheuklappen durch die Welt gehen. Für alle anderen TVNOW-Mitglieder hoffen wir, dass der Sekt schon kaltgestellt ist. Auf ein spannendes Finale!

25.02.2020

Achtung Spoiler!

Man muss schon gestehen, das Dream-Date zwischen Sebastian und Wioleta verlief von Berginn an eher holprig und stand unter keinem guten Stern. Zuerst hatte Wioleta keinen Hunger und rührte das Essen nicht an. Die Ausrede des Models: Sie habe schon davor zu viel gegessen (hä, das Problem kennen wir nicht?). Und dann quälten die beiden sich durch lange, unangenehme Gesprächspausen, bei denen keiner wusste, was er sagen sollte. Die Ausrede des Bachelors: Man müsse auch mal 20 Minuten schweigen können (hä, in der Datingphase?). Doch was das Fass letztendlich zum Überlaufen brachte, war die plötzliche Magenverstimmung des Bachelors – der Arme hatte wohl etwas Falsches gegessen und kämpfte nun mit Übelkeit.

Die Folgen waren keine gemeinsame Übernachtung und eine heulende Wioleta. Dabei hätte sie ihm auch die Schüssel gehalten – wenn das nicht wahre Liebe ist. Doch auch am nächsten Tag war Wioleta immer noch am Boden zerstört und konnte nicht glauben, dass der Bachelor sie weggeschickt hatte. Mit ihrer Unverständnis machte sie es jedoch noch schlimmer.

Wir können es dem Bachelor echt nicht übel (hehe) nehmen, denn bei einem Magen-Darm-Virus will man einfach nur das Weite suchen. Ob Wioleta nun mit ihren Tränen und dem Drama das Date und damit ihre Chance auf eine Rose versaut hat, könnt ihr am Mittwoch um 20:15 auf RTL, oder aktuell auf TV NOW, erfahren.

24.02.2020

Ring frei für die Bachelor-Mama

Offener Sexismus, Egoismus und starkes Macho-Gehabe – dem Bachelor werden so einige Fehlverhaltensweisen vorgeworfen. Seit der ersten Folge hagelte es heftige Kritik und spätesten als er Linda unbedingt zu einem Kuss drängen wollte, war Sebastian für die meisten Zuschauer untendurch. Eine Aktion, die einen heftigen Shitstorm im Netz und in den Medien lostrat. Doch jetzt legt seine Mutter die verbalen Boxhandschuhe an und verteidigt ihren Sohn im Interview mit der "Bild".

"Er ist kein Macho, kein Narzisst und kein Sexist. Das ist einfach purer Unsinn", ärgert sich seine Mutter Conny (62). Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen, bei ihm werde aber nur "das Schlechte raus gepickt". Tja, wenn es um ihre Schützlinge geht, verstehen Mütter nun mal keinen Spaß. Die heftigen Vorwürfe treffen Conny Preuss bis "ins Mark". "Ich empfinde das momentan so, als würde unsere ganze Familie zerstört." Das ganze Umfeld würde darunter leiden.

Und wie findet die Bachelor-Mama, dass ihr Sebastian alle Mädels abknutscht? Zwar würde sie es irritieren, gesteht Conny Preuss, dennoch "gehören aber zu einem Kuss immer noch zwei". Für sie sei Sebastian der "liebevollste Mensch auf der Welt" und am Ende will er einfach nur seine große Liebe finden.

Der Bachelor – Daten & Fakten

"Der Bachelor" ist eine Reality-Fernsehshow auf RTL.

Ein Junggeselle sucht aus 22 Kandidatinnen die Lebenspartnerin aus.

Angelehnt an das amerikanischen Format "The Bachelor".

Aktuell läuft die zehnte Staffel mit Sebastian Preuss an

Weibliches Format-Pendant "Die Bachelorette" auf RTL.

verwendete Quellen: TVNOW, RTL.de, Bild