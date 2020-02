Bachelor 2020: Sebastian Preuss im Schwan-Interview mit Frauke Ludowig

Ach RTL, mit dem Bachelor 2020 habt ihr es euch wahrlich nicht leicht gemacht. Erst ist er nur ein Ex-Knacki, dann ein Schläger, jetzt auch noch ein Tierquäler. Und während die Internetgemeinde aufgrund seines fragwürdigen Dating-Verhaltens noch ganz andere Titel einfallen, kommt man kaum hinterher, die alten Wogen zu glätten.

Also, zurück zum Anfang: Sebastian Preuss soll an seinem 18. Geburtstag einen Mann mit einem Schwan verprügelt haben. Und diese Wunde heilt selbst die Zeit nicht. Das weiß auch RTL und schickt kurz vor dem Finale schnell Frauke Ludowig vor, um die Schwan-Affäre ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen.

Sebastian Preuss klärt Schwan-Affäre auf

"Ich habe noch nie ein Tier gequält, das war völlig absurd", stellt Sebastian Preuss auf dem für ihn viel zu klein wirkenden Sofa sofort klar. Die ihm gegenüber sitzende Frauke Ludowig lässt natürlich nicht so schnell locker. Ja, lieber Basti, erklär' doch mal, aber wieso hast du denn unterschrieben, dass du jemanden mit einem Schwan verprügelt hast? Knallhart wird der Bachelor 2020 nun mit Tatsachen konfrontiert.

Und ja, das war tatsächlich seine Unterschrift. Doch Sebastian hat eine Erklärung parat: "Mein juristischer Beistand hat mir damals nahegelegt: 'Sebastian, räumen wir alles ein!" Daraufhin soll ihm versprochen worden sein, wieder aus der U-Haft entlassen zu werden. Gesagt, getan. Die Unterschrift wurde zum Ticket nachhause. Und das sei alles gewesen, was der Bachelor damals wollte – zurück zu seiner Familie, eine Ausbildung machen, sein Leben auf die Reihe kriegen. Ahja.

Eng an seine Mutter – die als Unterstützung natürlich mit dabei ist – geschmiegt, gibt Sebastian Preuss dann noch einen tiefen Einblick in seine Persönlichkeit: "Jeder kennt mich, ich lieb' Tiere, ich lieb' Menschen", beteuert er und Mama Preuss nickt so todernst, dass man sie am liebsten in den Arm nehmen möchte. Wir sind mal gespannt, wie die Gewinnerin zu Schwänen steht.

Sebastian Preuss – Daten und Fakten

Sebastian Preuss ist der RTL-"Bachelor" der zehnten Staffel 2020

Er wurde am 9. Mai 1990 in München geboren

In seiner Jugend geriet er auf die schiefe Bahn, ist wegen Körperverletzung vorbestraft

Sebastian ist Profi-Kickboxer und mehrfacher Weltmeister





verwendete Quelle: TVNOW, RTL, Vip.de