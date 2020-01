Bachelor 2020: Insiderwissen - fünf unerwartete Fakten

29.01.2020

Die Auswahl an Kandidatinnen wird immer enger. Ein guter Anlass, die Mädels mal genauer unter die Lupe zu nehmen, damit man auch weiß, auf wen sich der Bachelor da einlässt. Außerdem ist ein bisschen Insiderwissen gar nicht verkehrt, um beim nächsten gemeinsamen Bachelorabend Freunde und Freundinnen ordentlich ins Staunen zu versetzten. Na, dann los!

Fünf unerwartete Fakten über die Kandidatinnen

Die verrückte Vanessa wohnt in Freiburg. Nicht besonders spektakulär. Doch womit wir nicht gerechnet haben: Sie wohnt mit ihrer Oma zusammen. Irgendwie rührend! Jenny-Jasmin arbeitet nicht nur im Kölner Nachtleben, sondern auch als Zollbeamtin. Ungewöhnliche Job-Kombination. Jenny aus Köln hat ein besonderes Hobby und kann damit buchstäblich dem Bachelor die Hölle heißmachen. In ihrer Freizeit ist sie nämlich Feuerspuckerin. Apropos Feuer! Das lodert auf jeden Fall auch in Desirees Blut. Aus ihren lateinamerikanische Wurzeln macht sie keinen Hehl. Aber wusstet ihr, dass sie in São Paulo geboren wurde? Denise-Jessica hat ja schon öfter von ihrem kleinen Hund geschwärmt, doch dass die französische Bulldogge "Candy-Baby" heißt und sogar ihren eigenen Instagram-Kanal hat, hat uns fast vom Schreibtischstuhl gehauen.

28.01.2020

In der Villa spukt's wohl

Die Sonne strahlt über der Villa in Mexiko, doch Birgit schaut wie sieben Tage Regenwetter – und das gefühlt die ganze vierte Folge, die aktuell auf TV NOW zu sehen ist. Und dann wird Birgit auch noch von ein paar Mädels als "Hexe" bezeichnet – und das meinen sie todernst. Der Grund für den Hokuspokus-Vorwurf? In der Nacht zogen starke Gewitter auf und just in dem Moment klingelte auch noch Birgits Wecker. Achso! Das ist natürlich ein eindeutiger Beweis für Hexerei. Seitdem die Mädels bei einer spirituellen Kakao-Zeremonie teilgenommen haben, scheinen sie wohl Geister zu sehen.

Doch noch eines beunruhigt die anderen Kandidatinnen. Vor jeder Nacht der Rosen sagte Birgit stets voraus, wer gehen muss – anscheinend war sie dabei immer sehr treffsicher. Laut Birgit müsse man einfach nur genau beobachten, wie der Bachelor mit den Mädels interagiert. Doch für Denise, Linda und Jenny Jasmin steht fest: Dahinter steckt Hokuspokus-Voodoo-Kram. Am Ende der Folge gab Birgit erneut ihren Tipp ab. Ob sie wohl wieder richtig liegt, könnt ihr am Mittwoch um 20:15 auf RTL oder jetzt schon auf TV NOW herausfinden.





27.01.2020

Darf da jemand übernachten?

Plötzlich blinkte das Tablet in der Mädels-Villa auf – eine neue Nachricht vom Bachelor! Kreischend versammeln sich die Kandidatinnen um den kleinen Bildschirm. Wer bekommt dieses Mal das Einzeldate? Ein fettes Strahlen macht sich auf Leahs Gesicht breit. Sie darf heute Abend mit Sebastian auf ein romantisches Date. Und jetzt haltet euch fest! Das besagte Date findet in seiner Villa statt!

Die Kandidatinnen waren sich noch nie so sicher: Leah hat das Übernachtungsdate ergattert. Sie wird die Erste sein, die mit ihm in seinem Bett schlafen wird. Eindeutiger Beweis: Der Villa-Schlüssel, der neben der Nachricht in einer kleinen, schwarzen Box versteckt war. Vielleicht der Schlüssel zu seinem Herzen?

Ob Leah tatsächlich über Nacht bleiben wird, erfahrt ihr am Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTL. Und die ganz Neugierigen können bei RTL Now schon jetzt die Antwort auf die Frage erhalten.

Der Bachelor: Daten und Fakten

"Der Bachelor" ist eine Reality-Fernsehshow auf RTL.

Ein Junggeselle sucht aus 22 Kandidatinnen die Lebenspartnerin aus.

Angelehnt an das amerikanischen Format "The Bachelor".

Aktuell läuft die zehnte Staffel mit Sebastian Preuss an

Weibliches Format-Pendant "Die Bachelorette" auf RTL.

