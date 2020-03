Bachelor 2020: Rache ist süß! Jetzt rechnet Leah ab

04.03.2020

Ring frei für Leah

Wir erinnern uns: Kurz nach den Homedates wurde Leah abserviert – und zwar nicht auf die feine Art. Obwohl es bei Leahs letztem Date so aussah, als würde es zwischen ihr und Sebastian funken, verriet der Bachelor kurz danach: "Ich mag es nicht, wenn sich eine Frau verbastelt. Sie hat gespritzte Lippen, sie hat Silikonbrüste. Das Gesicht aufspritzen, das ist mir too much." Und so bekam die Hamburgerin keine Rose. Nach der Ausstrahlung im Fernsehen meldete sich Leah via Instagram zu Wort und gibt ihre Enttäuschung preis. "Mich als 'verbastelt' zu bezeichnen ist für mich respektlos. Das grenzt für mich an eine Beleidigung, wie 'Du bist hässlich'. Das macht man einfach nicht", verrät sie in ihrer Story.

Auch bei "Guten Morgen Deutschland" lässt Leah Frust ab. "Wenn man merkt, dass man eigentlich von Anfang an nicht infrage kommen würde, fühlt man sich irgendwie benutzt", offenbart die Ex-Kandidatin. Leah fühlt sich hintergangen und appelliert für einen respektvolleren Umgang untereinander. Doch Leah lässt den Kopf nicht hängen und kuschelt auf Instagram schon wieder mit jemand anderem – ihrer Katze!

03.03.2020

Schwiegermutter-Zähmen leicht gemacht

Die Schwiegereltern zum ersten Mal treffen? Für Finalistin Diana kein Problem. "Ich liebe Eltern", erzählt sie überzeugt. Bei ihrem ersten Treffen mit Bachelor-Mama Conny zeigt sie, wie es geht und beweist, dass wir noch viel von ihr lernen können.

Achtung, Spoiler! Völlig entspannt und mit einer positiven Einstellung tritt Diana das erste Mal ihrer potenziellen Schwiegermutter in spe gegenüber. Eine lockere Art und ein Lächeln auf den Lippen sind immer eine gute Basis für einen überzeugenden ersten Eindruck. Doch spätestens, als Diana ungehemmt und fröhlich mit Conny ins Gespräch kommt, hat sie die Bachelor-Mama auf ihrer Seite. Auch als das Risikothema "Ernährung und Sport" auf den Tisch kommt, bleibt Diana ganz sie selbst. Die Frage, ob sie sich gesund ernähre, verneint die Finalistin offen und ehrlich. Später gibt sie auch zu, dass sie rauchen würde. Eigentlich ein No-Go für den Bachelor. Doch Dianas Ehrlichkeit ist der richtige Weg, denn am Ende ist Conny total überzeugt von ihr.

Diana ist eine starke Frau, lässt sich nicht verbiegen – und schon gar nichts verbieten. Ihre Einstellung "Ehrlichkeit währt am längsten" hat sich auch hier wieder bezahlt gemacht. Denn nicht nur für uns, sondern auch für Mama Conny, ist sie "ein ganz tolles Mädchen".

Wie sich der Bachelor letztendlich entscheiden wird, könnt ihr am Mittwoch, den 04.03.2020, auf RTL stehen – oder schon jetzt auf TVNOW!

02.03.2020

Alles nur Kindergarten?

Ach Freunde, das ist doch nicht euer Ernst. Jetzt soll der aktuelle Bachelor Sebastian Preuss seinen Vorgänger, Ex-Rosenkavalier Andrej Mangold, und seine Freundin Jenny Lange auf Instagram blockiert haben. Der Grund? Andrej und Jennifer sollen sich auf ihrem Youtube-Kanal über den Bachelor lustig gemacht haben. Sebastian fühlt sich anscheinend hintergangen, zieht seine Konsequenzen – und blockiert die beiden auf Instagram.

Finde ich schade, dass er uns jetzt blockiert hat. Er wird seine Gründe haben. Ich persönlich habe kein Problem mit ihm

Das teilt Andrej in seiner Instagram-Story mit. Unverständnis bei dem Ex-Bachelor und seiner Freundin. Doch dann fügt er noch provokant hinzu: "Nun gut, zum Glück habe ich nicht nur einen Instagram-Kanal ... von daher: Du wirst mich nicht für immer verbannen können". Klare Ansage. Die zwei Rosenkavaliere sind sich wohl ein Dorn im Auge und wir gehen davon aus, dass das Thema noch nicht vom Tisch ist.

Der Bachelor – Daten & Fakten

"Der Bachelor" ist eine Reality-Fernsehshow auf RTL.

Ein Junggeselle sucht aus 22 Kandidatinnen die Lebenspartnerin aus.

Angelehnt an das amerikanischen Format "The Bachelor".

Aktuell läuft die zehnte Staffel mit Sebastian Preuss an

Weibliches Format-Pendant: "Die Bachelorette" auf RTL.

Verwendete Quellen: Instagram, RTL.de