Bachelor 2020: Steht die Gewinnerin etwa schon fest?

20.02.2020

Zusammen Weihnachten feiern? Eine gemeinsame Wohnung? Plötzlich geht es nicht mehr nur darum, welche Vorlieben man hat oder auf welchen Typ man steht. Nein, nein! Jetzt geht es ans Eingemachte, denn schließlich will der Bachelor die ewige Liebe finden. Und dann müssen die wichtigen Gesprächsthemen auf den Tisch.

Vor allem mit Wioleta philosophiert er über eine gemeinsame Zukunft. Ein Zeichen? "Ich habe natürlich schon darüber nachgedacht. Wenn das hier alles klappen würde, wäre es schon besser, wenn man in der Nähe wohnen würde. Also am besten halt zusammenziehen…", offenbart der Bachelor seine Pläne auf dem Sofa bei den Homedates. Ihre Antwort: "Schon. Ich bin ja als Model flexibel, was meinen Wohnort angeht." Sie könne sich auch vorstellen, nach München zu ziehen. Und beide sind glücklich und zufrieden – vielleicht sogar bis an ihr Lebensende? Denn auch schon die Einladung zu Weihnachten bekam der Bachelor von Wios Cousin, als er erzählte, dass sonst immer 20 Leute am Tisch sitzen, aber es auch noch Platz für einen 21. gäbe. Irgendwie süß!

Sendung verpasst? Dann könnte ihr die Folge mit den Home-Dates (und auch schon die Dream-Dates für nächste Woche) auf TV NOW anschauen.

Merke: Keine Beauty-Basteleien

Hui! In den letzten Folgen kam Desiree wie aus dem Nichts aus den Schatten der anderen Kandidatinnen getreten. Und ehe wir uns versehen konnten, entpuppte sich der Underdog zur neuen Favoritin. Niemand hatte es kommen sehen, selbst nicht Leah, die nach den Homedates unerwartet flog und Desiree weichen musste. Dabei war Sebastian von Anfang an von der sportlichen, blonden Studentin begeistert. Doch am Ende reichte es für Leah nicht – und wir wissen den Grund.

Ich mag's nicht, wenn sich eine Frau verbastelt! Sie hat gespritzte Lippen. Sie hat Silikon-Brüste.

Autsch! Der Bachelor hat wohl ein Problem mit ihrem Aussehen. "Wenn sich jemand die Brüste machen lässt, völlig in Ordnung. Aber das Gesicht aufspritzen – das ist mir too much. Das möchte ich auch nicht bei meinem Partner", setzt Sebastian die Grenze. So gesehen hätte die natürliche Wioleta die besten Chance, die letzte Rose abzugreifen. Aber das bisschen Hyaluron in Dianas Lippe dürfte Sebastian eigentlich auch nicht stören – das kennt er ja schon von seinen Augentropfen.

19.02.2020

Trotz Verkleidung sofort erkannt!

Beim Stichwort "Modeln" wurde dem ein oder anderen wahrscheinlich schon klar, dass es sich um Wioleta handeln muss. Sie schaffte es schließlich 2010 bei "Germany's Next Topmodel" bis in die Top Ten. Und auch heute verdient sie noch als Model ihr Geld. So stand sie unter anderem für die Gin-Marke "Luum" und für die Modemarke "egú" vor der Kamera. Doch einer ihrer Modeljobs dürfte die Bachelor-Fans besonders überrascht haben. Denn: Wioletta findet man zurzeit bei Aldi auf den Wühltischen – verkleidet als Ananas und Frosch.

Ja, auch wir mussten uns ein Lachen verkneifen, doch stellten schnell fest: Selbst ein skurriles Faschingskostüm entstellt Wioleta nicht. Außerdem scheinen Discounter-Modeljobs im Bachelor-Kosmos gang und gäbe zu sein. Denn auch Jan Kralitschka, der 2013 als Bachelor die große Liebe suchte, stand schon für Aldi als Model vor der Kamera und warb für Schlafanzüge. Bachelor Sebastian Pannek modelte für Penny in Thermo-Arbeitshosen. Nun, was für die "Ich bin ein Star holt mich hier raus"-Teilnehmerinnen der Playboy ist, scheint für die Bachelor-Kandidaten die Discounter-Werbung zu sein.

Woran ich jedes Mal denken muss, wenn Wioleta, das Model, gezeigt wird. Zu finden auf dem Aldi-Wühltisch.

#bachelor pic.twitter.com/94tyG99L4D — Irina (@justirinathings) February 12, 2020





18.02.2020

Dieser Moment übertrifft alle anderen

Emotional, tränenreich und voller Drama – die aktuelle Staffel des Bachelors war gewiss nichts für schwache Nerven. Wir haben gezittert, wir haben uns aufgeregt, wir haben gelacht. Gar nicht erst auszumalen, wie die letzten sechs Wochen für Sebastian und die Kandidatinnen gewesen sein müssen. Eine Achterbahn der Gefühle mit unendlich vielen Auf und Abs ist wohl eine völlige Untertreibung. Doch welcher Moment wird Sebastian und den Ladys für immer in Erinnerung bleiben? Während für viele Mädchen wohl das Highlight die jeweiligen Einzeldates gewesen sein dürften, fragt man sich, welcher Moment für den Bachelor der schönste war.

War es das süße Schokobad mit Wioleta oder der beeindruckende Fallschirmsprung mit Desiree? Oder doch eines der vielen Gruppendates? Keines dergleichen. Sebastian emotionale Beichte über sein Highlight der Staffel kommt unerwartet.

Der heftigste Moment war für mich die erste Nacht der Rosen. Noch nie in meinem Leben zuvor war ich so aufgeregt wie an dem Tag. Ja, das kann ich ganz offen sagen.

Eigentlich eine ganz schlaue Antwort. Der Bachelor behält sein Poker-Face und lässt sich nicht in die Karten schaue. Er hebt kein Date oder intimen Moment mit einer Kandidatin hervor und entscheidet sich für eine allgemeine Situation. Du machst es weiterhin spannend, lieber Sebastian.

17.02.2020

Homedate endet mit Tränen

Ach Sebastian, wärst du nicht so negativ aufgefallen, könntest du einem ja fast leid tun. Irgendwie ist in dieser Staffel der Wurm drin. Uns gehen jedoch langsam eher die Emotionen der Teilnehmerinnen ans Herz, denn die hast du wirklich nach allen Mitteln der Kunst um den Finger gewickelt.

Das zeigen die Homedates: Die stehen diese Woche an und vier "Mädchen" trauen sich also, den Bachelor Familie und/oder Freunden vorzustellen. Liebe Muttis, sperrt die Schwäne weg und räumt das Wohnzimmer um – Sebastian und Kamerateam sind bereits auf dem Weg.

Normalerweise laufen die Homedates immer harmonisch ab. Doch in dieser Staffel ist alles anders. Denn wer bereits jetzt einen Blick in die nächste Folge wagt, sieht eine der Kandidatinnen weinen. Und dabei handelt es sich ausgerechnet um Favoritin Diana.

"Ist irgendwie schwer für mich", fasst die Teilnehmerin das Date im Nachhinein zusammen und kann die Tränen nicht mehr zurückhalten. Was ist passiert? Wollte Sebastian etwa auf dem mütterlichen Sofa über sie herfallen? Nein, nichts dergleichen. Und genau das ist das Problem: Zuhause zeigt sich der Bachelor plötzlich als Schwiegermamas Liebling – und will Diana trotz aufwendigem Kopfverrenke ihrerseits einfach nicht küssen!

Küssen oder nicht küssen – so ganz kann man es den Damen auch nicht Recht machen. Vielleicht liegt das Problem aber auch darin, dass man sich ohne Geknutsche eben nicht mehr viel zu sagen hat.

Warum Sebastian Diana plötzlich nicht mehr küssen will und ob das das Aus für sie bedeutet, kannst du schon jetzt bei TVNOW sehen.

Der Bachelor – Daten & Fakten

"Der Bachelor" ist eine Reality-Fernsehshow auf RTL.

Ein Junggeselle sucht aus 22 Kandidatinnen die Lebenspartnerin aus.

Angelehnt an das amerikanischen Format "The Bachelor".

Aktuell läuft die zehnte Staffel mit Sebastian Preuss an

Weibliches Format-Pendant "Die Bachelorette" auf RTL.

verwendete Quellen: TVNOW, RTL.de, Twitter