Er kann es schon kaum erwarten, bis es 2022 endlich los geht und er bei RTL seine große Liebe suchen darf: Bachelor Dominik erzählt im Video, was seine Traumfrau ausmacht.

Dominik Stuckmann ist ab Januar 2022 im RTL-Erfolgsformat "Der Bachelor" auf der Suche nach der großen Liebe. "Ich vertraue meinem Herzen," verrät der gebürtige Hesse schon vorab den potenziellen Bewerberinnen. Der IT-Spezialist freut sich auf die einmaligen Erfahrungen, die ihm am Drehort Mexiko bevorstehen: "Ich erwarte, die Zeit meines Lebens zu haben und im besten Fall die Liebe meines Lebens zu finden. Deshalb mache ich mit. In den letzten Monaten war ich sehr zurückgezogen und bin jetzt einfach wieder Feuer und Flamme, raus in die Welt zu gehen. Ein super Abenteuer, auf das ich richtig Bock habe."

Bachelor Dominik - das wünscht er sich von seiner Partnerin

Dominik scheint eine treue Seele zu sein, schließlich hielt seine letzte Beziehung sechs Jahre lang. Doch vor einem dreiviertel Jahr kam das Aus. Danach zog der studierte Sportmanager nach Gran Canaria, in die Finca seines Großvaters: "Das war super, um mal in mich selber reinzuschauen und alles drumherum auszublenden. Der richtige Schritt!" Nun pendelt er zwischen der Kanareninsel und seiner Heimat Frankfurt am Main. Der regelmäßige Kontakt zu Freunden und Familie ist ihm besonders wichtig: "Ich bin superglücklich, aber ungerne alleine. Ich will mein Glück teilen können." Und das natürlich klappt mit der richtigen Frau an seiner Seite hoffentlich noch besser. Was alles zusammen passen muss, damit es zu einem romantischen Kuss kommt, verrät der TV-Herzensbrecher im Video.

Verwendete Quelle: RTL.de