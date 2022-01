Es geht wieder los: Der "Bachelor" geht in die nächste Runde - und hier könnt ihr sehen, welche Kandidatinnen um seine Gunst buhlen.

Wenn Junggeselle Dominik Stuckmann (29) in der neuesten Staffel der Show "Der Bachelor" (ab 26. Januar, 20:15 Uhr bei RTL) sein Liebesglück sucht, darf er unter 22 jungen Frauen aus Deutschland, Österreich und Marbella wählen. Am Mittwoch hat TV-Sender RTL die Kandidatinnen, die in Mexiko um das Herz des sportlichen Geschäftsmanns mit Wohnsitzen in Gran Canaria und Frankfurt am Main buhlen, bekanntgegeben.

Bachelor 2022: 22 Konkurentinnen im Kampf um die letzte Rose

Unter den 22 Frauen, die die letzte rote Rose und damit das Herz des Bachelors erobern wollen, ist etwa Jana-Maria (29). "Mein größter Horror wäre, wenn der Bachelor keine Fernbeziehung führen will", verrät die Unternehmerin aus Marbella, Spanien. Geboren und aufgewachsen ist sie in Baden-Baden, ihre beste Freundin von damals: Clea-Lacy (30), die 2017 ihrerseits die letzte Rose von Bachelor Sebastian Pannek (35) bekam. Bis heute stehen die beiden in Kontakt. Ähnliche Sorgen wie Jana-Maria könnten auch die beiden Österreicherinnen aus Klagenfurt am Wörthersee haben, doch Koordinationsassistentin Claudia (24) ist selbstbewusst: "Mein Traum ist es, dem Einen zu begegnen, der für mich bestimmt ist." Und Fitnesstrainerin Emily (23) beschäftigt vor Start der Show etwas komplett anderes: "Ich hasse es, wenn man mir sagt, was ich zu tun habe."

Wer erobert das Herz des "Bachelors"?

Konflikte scheinen dabei vorpgrogrammiert: Bürokauffrau Bobette (26) gesteht beispielsweise offen: "Ab und zu kann ich eine Diva sein." Dagegen bezeichnet sich die Fotografin Christina Aurora (30) folgendermaßen: "Ich bin die perfekte Mischung aus Lady und Best Buddy." Außer ihnen sind natürlich noch zahlreiche Kandidatinnen dabei, die mit den unterschiedlichsten Ideen und Persönlichkeiten hoffen, nun ihre große Liebe zu finden. Im Video seht ihr alle Teilnehmerinnen im Überblick und könnte euch selbst ein Bild davon machen, wessen Erfolgschancen wohl am größten sein werden.

Quelle: RTL