Barbara Meier verkündet nach Baby-News: "Da freuen wir uns noch ein bisschen mehr"

Barbara Meier strahlt über das ganze Gesicht. In ihren Instagram Storys sieht man das Model derzeit glücklicher denn je. Und das hat einen Grund: Passend zum Valentinstag verkündeten Barbara Meier und ihr Ehemann Klemens Hallmann, dass sie Eltern werden!

Die Schwangerschaft ist jedoch nicht die einzige Nachricht, die Barbara Meier derzeit so glücklich macht. Vielmehr zeigt sie sich gerade nahezu überwältigt von den Reaktionen, die sie auf ihre Baby-News erfährt.

Barbara Meier: Ihre Schwangerschaft freut Promis und Fans

Nicht nur Fans melden sich unter dem Beitrag zur Schwangerschaftsverkündung zu Wort. Es sammeln sich Glückwünsche und all die Freude ihrer Follower geht Barbara direkt ins Herz. In ihrer Story bedankte sie sich vor allem dafür, "wie viele Menschen, die uns ja gar nicht persönlich kennen, irgendwie so begeistert sind und sich so mit uns freuen".

So richtig fassen scheint das Model das Mitgefühl ihrer Community noch gar nicht zu können. Die positiven Rückmeldungen würden dafür sorgen, dass sie und ihr Mann sich "gleich noch ein bisschen mehr" freuen.

Doch damit nicht genug: Auch zahlreiche Prominente meldeten sich nach der Baby-News zu Wort und schickten Barbara Meier freudige Botschaften. Unter dem Beitrag, in dem das Paar die Schwangerschaft verkündete, gratulierten unter anderem ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatinnen, sowie Promis wie Sylvie Meis und Motsi Mabuse! Auch die Moderatorinnen Katja Burkard und Frauke Ludowig sendeten ihre Glückwünsche. Und so machte die Schwangerschafts-News doch gleich doppelt glücklich!

Wer ist Barbara Meier? Daten & Fakten

Barbara Meier ist ein deutsches Model, Schauspielerin und Autorin

Sie wurde am 25. Juli 1986 in Amberg geboren

Bekannt wurde Barbara Meier durch die TV-Show "Germany's Next Topmodel", deren zweite Staffel sie gewann

Mittlerweile ist sie auch als Schauspielerin aktiv

