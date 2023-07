Barbara Schöneberger: "Der ist nichts zu peinlich" – skurrile Aktion in TV-Show

Barbara Schöneberger ist immer für eine Überraschung gut. In der TV-Show "Starnacht am Wörthersee" am Samstagabend brachte sie mit einer spontanen Aktion Andrea Berg und auch ihre Fans auf Twitter in Verlegenheit.

Am Samstagabend, 8. Juli 2023, konnten sich Schlagerfans auf ein besonderes Moderationsduo im Ersten freuen: Barbara Schöneberger, 49, und Hans Sigl, 54. Die Entertainer moderierten die "Starnacht am Wörthersee" vor der Kulisse einer der schönsten Seen Österreichs. Das Publikum durfte sich auf hochkarätige Stars wie Maite Kelly, 43, Andrea Berg, 57, Howard Carpendale, 77, Vanessa Mai, 31, und Beatrice Egli, 35, freuen. Der erhoffte Erfolg blieb aus. Die "Starnacht am Wörthersee" erreichte zwar 2,74 Millionen Zuschauer:innen ab drei Jahren, liegt damit aber unter dem Wert, den Florian Silbereisen, 41, zuletzt mit seinem "Schlagerboom Open Air" holte.

Barbara Schönberger sorgt für fragende Gesichter

Im Gedächtnis blieb die Show dennoch – vor allem dank einer amüsanten Aktion von Barbara Schöneberger. Als die Gastgeberin Andrea Berg am Schluss der Sendung noch einmal ankündigte, ließ sie sich zu einer ungewöhnlichen Einlage verleiten. Die Schlagerkönigin hatte zuvor ihre High-Heels ausgezogen und barfuß weiter performt. Danach übergab sie dem Moderationsduo Barbara Schöneberger und Hans Sigl jeweils einen Stöckelschuh in die Hand. Die "Mit den Waffeln einer Frau"-Podcasterin hielt sich – sehr zur Verwunderung des Publikums – ihre Nase an die Sohle und schnüffelte daran.

Barbara Schöneberger und Hans Sigl moderierten die "Starnacht am Wörthersee" © MDR/ORF/Peter Krivograd

So regierten Fans auf Barbara Schönebergers Geruchstest

Dass dieser skurrile Moment von den Twitter-Userinnen nicht unkommentiert bleibt, hätte sich die 49-Jährige denken können. Die nehmen den Scherz allerdings nicht unbedingt mit Humor. Vor allem eine Reaktion kommt anhand einiger Posts zum Ausdruck: Ekel. Andere versuchen die Gründe für den spontanen Geruchstest zu erahnen, scheitern aber. "Der ist nichts zu peinlich", fasst ein User stattdessen sein Fazit.

Andrea Berg scheint kurz irritiert, versucht sich aber nichts anzumerken. Die "Mosaik"-Interpretin überspielte die unangenehme Situation mit einem lauten Lachen und heizte dann dem Publikum wie gewohnt auf der Bühne ein.

Verwendete Quellen: ARD, twitter.com

