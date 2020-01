Beatrice Egli - wie lange hält sie das noch aus?

Beatrice Egli (31) ist auf Erfolgskurs – seit ihrer zweimonatigen Auszeit in Australien Anfang 2019 steckt die Sängerin voller Energie und überrascht ihre Fans immer wieder mit tollen Neuigkeiten. Für 2012 plant sie sogar eine Best Of-Tour! Doch obwohl Beatrice Egli volle Power gibt und ihre Fans völlig begeistert sind, muss die junge Frau auch so einiges wegstecken. Denn auf Social Media kassiert sie immer wieder fiese Kommentare zu ihrem Aussehen.

"Das geht gar nicht"

Erst kürzlich postete Beatrice Egli voller Stolz Bilder einer Performance auf Instagram. Bei dem Auftritt präsentierte sie ihre ersten Rocksong "Rock mis Härz". "Das ist einfach ein oberhammermäßiges Gefühl, mit diesem Song auf der Bühne abzurocken", schrieb Beatrice Egli überglücklich zu den Fotos. Zum Glück gab es dazu überwiegend positive Kommentare.

Doch so einige Hater konnten es auch hier nicht lassen, den Look von Beatrice Egli zu kommentieren. "Sorry, aber die Hose geht gar nicht!", ist zum Beispiel in den Kommentaren zu lesen. Jemand anderes schreibt: "Hast eine ... sehr dezent ausgedrückt … mutige Kleiderwahl".

Völlig daneben

Nun, Mode ist ja bekanntlich Geschmackssache und blöde Kommentare ist Beatrice Egli, deren Figur sich im Laufe der Jahre immer mal wieder von runder zu schlanker gewandelt hat, allemal gewohnt. Aber dass so negative gelaunte Menschen es grundsätzlich nicht lassen können, Fotos voller Lebensfreude einer Powerfrau mit so viel positiver Energie mit blöden Kommentaren mies zu machen, ist völlig daneben.

Ob Mann oder Frau – derart negative Kommentare zum Aussehen eines Menschen können demjenigen wirklich nahe gehen und das Leben sehr schwer machen. Darum ist es mehr als wichtig, ein so respektloses Verhalten abzustellen.

Es ist sehr zu hoffen, dass Beatrice Egli sich derartige Kommentare nicht allzu sehr zu Herzen nimmt, denn in den allermeisten anderen Kommentaren finden sich viele liebevolle Worte voll des Lobes für den neuen Song, wie zum Beispiel: "Wow, tolles Foto" und "Du siehst so wunderschön aus, meine allerliebste Liebe. Und der Song ist wunderschön!".