Beatrice Egli: Bewegende Botschaft unter Tränen rührt zutiefst

So emotional haben wir Beatrice Egli wohl noch nie gesehen: Die sonst so fröhliche Sängerin wendet sich mit tränenerstickter Stimme an ihre Fans. Sie hat eine wichtige Botschaft – und eine Bitte an uns alle!

Denn: Die DSDS-Siegerin von 2013 ist schwer ergriffen durch die Brände in Australien und das Leid der Tiere. Beatrice hat eine besondere Beziehung zu dem Kontinent down under, hat ihm sogar den Song "Terra Australia" gewidmet.

"Ertrage es nicht, das zu sehen"

Auf Instagram erklärt Beatrice, warum ihr die Brände ganz persönlich sehr nahe gehen: Australien sei "ein Land, das mir viel gegeben hat, viel an Energie und Freude, und viel Musik in mein Leben gebracht hat. Deswegen möchte ich auch helfen, weil ich es nicht ertrage, das zu sehen."

Aus diesem Grund möchte Beatrice Egli sämtliche Einnahmen ihres Songs "Terra Australia" an den WWF für den Wiederaufbau der betroffenen Gebiete spenden. Und Beatrice ruft auch ihre Fans dazu auf, für Australien zu spenden. Sie teilt Links zu Spendenaufrufen auf ihren Profilen und ist überzeugt: "Zusammen können wir helfen!"

Buschfeuer kosten unzählige Tiere das Leben

In Australien haben Buschfeuer in den letzten Monaten hektarweise Landfläche niedergebrannt, dutzende Menschen und unzählige Tiere das Leben gekostet. Expertenschätzungen gehen davon aus, dass in den Flammen mehr als eine Milliarde Tiere ihr Leben verloren haben. Der Wiederaufbau der betroffenen Gebiete wird viele Jahre dauern.

Beatrice Egli – Daten und Fakten

Beatrice Egli ist eine Schweizer Schlagersängerin und Moderatorin

Berühmt wurde Beatrice Egli durch "Deutschland sucht den Superstar". Sie gewann 2013 die zehnte Staffel DSDS.

Ihre erste Single war "Mein Herz", die in Deutschland 24 Wochen auf Platz Eins der Charts war.

Beatrice Egli wurde am 21. Juni 1988 in Lachen in der Schweiz geboren.

