Beatrice Egli: Dieses traurige Geständnis berührt die Fans

Zum Jahreswechsel fragt sich doch jeder: Was ist in diesem Jahr gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Auch Frohnatur Beatrice Egli hat 2019 Revue passieren lassen und teilt ihre Gedanken und Emotionen mit ihren Fans auf Instagram. Die Sängerin gesteht:

Dass auch ich an meine Grenzen gekommen bin. Dass ich am Ende war. Dass mich vieles beschäftigt hat und ich es geschafft habe, all diese Gedanken zu ordnen, wieder aufzustehen und mit Kraft und Liebe zurückzukommen.

Die nachdenklichen und ehrlichen Worte der 31-Jährigen haben auch ihre Follower berührt. Sie schreiben: "Bist 'ne ganz taffe Frau. Mach weiter so und bleibe genau so wie du bist!", "Ich finde das so super von dir, dass du uns alles erzählst von deinem Seelen-Leben, was du denkst, was du spürst und wie es dir gerade geht."

Die Schlagersängerin gönnte sich zuletzt eine Auszeit und reiste durch Australien. Doch jetzt ist sie aus der Pause zurück und sie hat wieder Kraft getankt. In ihrem Instagram-Post erzählt sie weiter:

Das Leben ist ein ständiger Prozess, die Kunst ist, immer wieder den Weg zu sich zu finden. Das habe ich in diesem Jahr so stark wie noch nie gespürt!

Mit ihrem Album "Natürlich" ist sie wieder durchgestartet und hat es mal wieder geschafft, ihre Fans umzuhauen. Wir wünschen ihr ein erfolgreiches und kraftvolles Jahr.