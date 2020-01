Beatrice Egli: Mysteriöse Ankündigung lässt Fans ausflippen

Jetzt sind wir aber gespannt: Beatrice Egli hat mit einem rätselhaften Instagram-Post unsere Neugierde geweckt. Die Sängerin ist auf dem Bild in Hamburg auf einer Brücke zu sehen, dick eingemummelt und mit Sonnenbrille, strahlend und ganz offenbar glücklich.

Dazu schreibt sie, dass sie "es bald in die Welt schreien" wird. Fragt sich nur: Was denn, liebe Beatrice?

Die mysteriöse Ankündigung im Wortlaut

Konkret schreibt Beatrice Egli: "Hamburg – eine Stadt, die mich immer wieder kreativ anregt. Wir sind hier in den letzten Zügen der Vorbereitung, sodass ich bald Neues verkünden kann! Ich kann es kaum erwarten, weil sich ein großer Wunsch von mir erfüllt! Ich freue mich drauf, es bald in die Welt zu schreien - ich freue mich so! Was macht euch heute froh?"

Also uns macht erstmal deine Freude und deine Ankündigung froh, liebe Beatrice – aber wir sind schon neugierig, was du damit meinst! Ein Fan schreibt in den Kommentaren unter dem Bild: "OMG, Beatrice es gibt was Neues 🤔 Da bin ich jetzt schon gespannt und aufgeregt."

Was steckt hinter der Vorfreude?

Doch welche frohe Nachricht steckt nun hinter der Ankündigung von Beatrice? In den Kommentaren spekulieren die Fans unter Anderem über einen Umzug nach Hamburg, wo das Bild ja entstanden ist, ein neues Bühnenprogramm oder sogar ein Engagement in einem Musical an der Elbe.

Was nun wirklich hinter Beatrice' Vorfreude steckt, verrät die Sängerin noch nicht. Scheint ganz so, als müssten wir uns also noch ein kleines bisschen gedulden. Aber bitte spann uns nicht zu lange auf die Folter, liebe Beatrice!

Beatrice Egli – Daten und Fakten

Beatrice Egli ist eine Schweizer Schlagersängerin und Moderatorin

Berühmt wurde sie durch "Deutschland sucht den Superstar". Sie gewann die zehnte Staffel.

Ihre erste Single war "Mein Herz", die in Deutschland 24 Wochen auf Platz Eins der Charts war.

Beatrice Egli wurde am 21. Juni 1988 geboren.

verwendete Quellen: Instagram