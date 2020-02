Beatrice Egli mit persönlicher Bitte an ihre Fans: "Habt ihr Tipps?"

Ach, Beatrice Egli, so haben wir dich am liebsten: Offen, ehrlich und authentisch. Für ihre Natürlichkeit wird die Schlagersängerin ohnehin immer wieder von ihren Fans gefeiert, nun hat sie einen Einblick in ihr Inneres gegeben. Und der überrascht dann doch: Die Schlagersängerin, die mittlerweile große Konzerthallen füllt, ist noch immer nervös!

Beatrice Egli gibt zu: Die Tour macht sie nervös!

Auf Instagram teilt Beatrice Egli aktuell viele Bilder von der Tourvorbereitung. Mal sind ihre Lieblingsorte der Heimat frei nach dem Motto "Zuhaus" zu sehen, mal ihre Bandmitglieder. Relativ wenig zeigt Beatrice ihren Fans dafür von … sich selbst. Zumindest wenn es darum geht, wie es hinter der Vorfreude aussieht. Bis jetzt: Zu einem Bild von sich auf einem Sonntagsspaziergang schreibt die Sängerin ehrlich:

Heute in einem Monat geht's los: am 23.03. feiern wir gemeinsam den Tourauftakt zur "Bei mir zuhaus"-Tour in Schenefeld. Ich bin sooo aufgeregt 😍

Zwar bleibt Beatrice Egli gewohnt positiv, langsam aber sicher scheint jedoch die Aufregung durch … Deswegen hat der Star beschlossen, sich ihren Fans zu öffnen und sie doch gleich um Hilfe zu bitten: "Habt ihr Tipps gegen Aufregung?", fragt sie ihre Community.

Haben sie – vor allem sind die Kommentare unter dem Bild aber Balsam für die Seele der Sängerin, denn ihre Fans versichern ihr, dass Nervosität nun einmal dazu gehört, am Ende aber doch immer alles gut wird. Und Beatrice würde schon alles richtig machen, schließlich helfe ein Spaziergang, den Kopf frei zu kriegen.

Aufregung ist eben menschlich. Und das macht dich doch nur noch sympathischer, Beatrice Egli!

Beatrice Egli – Daten und Fakten

Beatrice Egli ist eine Schweizer Schlagersängerin und Moderatorin

Berühmt wurde sie durch "Deutschland sucht den Superstar". Sie gewann die zehnte Staffel.

Ihre erste Single war "Mein Herz", die in Deutschland 24 Wochen auf Platz Eins der Charts war.

Beatrice Egli wurde am 21. Juni 1988 geboren.

verwendete Quelle: Instagram