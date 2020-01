Beatrice Egli: Plötzlich kugelrund! Was steckt denn da dahinter …?

Beatrice Egli brachte ihre Fans mit ihren Rundungen durchaus schon das eine oder andere Mal um den Verstand gebracht. Ihre neuen Fotos dürften jedoch auch alteingesessene Follower … überraschen. Denn plötzlich ist Beatrice Egli im wahrsten Sinne des Wortes kugelrund!

Was steckt dahinter? "Na, wer hat da wohl an Weihnachten so richtig zugeschlagen?", schreibt Beatrice Egli sympathisch selbstironisch zu den Bildern. Beim besten Willen: Selbst eine Menge Lebkuchen, Glühwein und Knödel können unserer Ansicht nach nicht zu diesen Rundungen führen. Da steckt doch etwas anderes dahinter!

Beatrice Egli: Das Geheimnis hinter der Kugel

Ja, es ist Beatrice Egli selbst, die das Geheimnis prompt aufklärt: "Egal, ich renne am Freitag bei #catch alles wieder weg", verrät die Schlagersängerin. Beatrice Egli nimmt also an der Sat1-Show "Catch" teil! Daher auch die ungewöhnlichen Bilder. Sie steckt in einem riesigen, aufgeplusterten Anzug fest, in dem sie Aufgaben erfüllen muss.

Die Show wird von Luke Mockridge moderiert und ist als Sportevent bekannt – die Teilnehmer spielen nämlich, wie früher in der Schule, Fangen. Dabei werden sie jedoch immer wieder von anderen Accessoires behindert. In der nächsten Folge scheint dieser Gegenstand offensichtlich ein riesiger, luftgepolsterter Anzug zu sein – und Beatrice Egli ist zu Gast!

Fans können sich also schon einmal auf den Freitagabend freuen. Und Beatrice Egli? Die scheint in dem Anzug auch ihren Spaß zu haben, wie die Aufnahmen von ihr zeigen. Während die anderen Teilnehmer aufmerksam im Hintergrund zu sehen sind, scheint Beatrice Egli losgelöst in dem Anzug herumzualbern. Die Schlagersängerin ist sich eben für keinen Scherz zu schade – und deswegen fassen ihre Fans unter dem Beitrag auch charmant wie immer zusammen: "Passt Dir sehr gut, liebe Beatrice 😍 von einen so lieben Menschen wie Dich kann man nicht genug haben".

Beatrice Egli – Daten und Fakten

Beatrice Egli ist eine Schweizer Schlagersängerin und Moderatorin

Berühmt wurde Beatrice Egli durch "Deutschland ducht den Superstar". Sie gewann die zehnte Staffel.

Ihre erste Single war "Mein Herz", die in Deutschland 24 Wochen auf Platz Eins der Charts war.

Beatrice Egli wurde am 21. Juni 1988 geboren.

verwendete Quellen: Instagram, Sat1