Beatrice Egli verrät, wie ein perfekter Sonntag für sie aussieht

Beatrice Egli (31) ist einfach goldig. Wann immer sie private Bilder auf Insta postet, wird deutlich, was für ein entspannter und natürlicher Mensch die Sängerin hinter den Glitzer-Kulissen ihrer großen Bühnenauftritte ist.

Kein Wunder, dass sich so mancher Fan von Beatrice sehnlichst wünscht, mit der Sängerin privat Zeit zu verbringen. Und wer weiß, vielleicht hätte jemand Glück, der ihr einfach mal so eine Einladung zu einem schönen Frühstück in einem Cafè schickt? Auf Insta hat Beatrice Egli nämlich gerade verraten, wie sie am liebsten ihre freien Sonntage verbringt.

Beatrice unterwegs in Luzern

"Ein herrlicher Tag, um einfach #zuhaus zu sein, auf dem Sofa zu sitzen, ausgiebig zu frühstücken oder von Café zu Café zu wandern", schreibt Beatrice Egli dort zu einem Bild mit einem strahlenden Lächeln, das sie mit süßer Mütze und Schal am Wasser zeigt.

"Was macht ihr heute Schönes?", fragt sie dazu ihre Fans. Na, wenn da mal nicht so einige Einladungen zum Frühstücksbrunch in ihr Postfach geflattert sind!

Der nächste Hit von Beatrice?

Gerade nutzt Beatrice Egli ihre Zeit auf jeden Fall sehr gerne, um in entspannter Umgebung in der Natur zu entspannen und Kraft aufzutanken. Ihre jüngsten Bilder stammen allesamt aus ihrer Heimat, der Schweiz. Dort fühlt Beatrice sich offenbar pudelwohl: "Ein schöner Spaziergang durch die einmalig schöne Stadt Luzern!" schreibt sie zu einem anderen Bild, dass sie bei besagtem Spaziergang zeigt.

Sichtlich glücklich strahlt sie dabei in die Kamera. Bestimmt ist ihr nach diesem erholsamen Spaziergang gleich eine neue Zeile für ihren nächsten Lieblingssong eingefallen!

Beatrice Egli – Daten und Fakten

Beatrice Egli ist eine Schweizer Schlagersängerin und Moderatorin

Berühmt wurde sie durch "Deutschland sucht den Superstar". Sie gewann die zehnte Staffel.

Ihre erste Single war "Mein Herz", die in Deutschland 24 Wochen auf Platz Eins der Charts war.

Beatrice Egli wurde am 21. Juni 1988 geboren.

verwendete Quellen: Instagram