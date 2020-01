Beatrice Egli: Oha! Update zu ihrem Beziehungsstatus

Sie ist nicht nur eine echte Power-Frau, sondern auch für viele eine Traumfrau. Vor allem aus diesem Grund interessieren sich Fans nur zu gerne für ihr Liebesleben. Fast in jedem Interview wird die 31-jährige Schweizerin gefragt, ob sie einen Freund an ihrer Seite hat. In der NDR-Talkshow am 10. Januar plaudert Beatrice endlich aus dem Nähkästchen und spricht Klartext.

Single oder nicht?

"Ich bin nicht in einer Beziehung.“, stellt Beatrice ein für alle Mal klar. Doch interessant wird es dann, als die Frage nach einer offenen Beziehung gestellt wird. Jetzt einmal alle gut die Ohren spitzen, denn sie verrät: "Also führe ich jetzt eine offene Beziehung, wenn ich mich date mit mehreren Männern? Ist das schon eine offene Beziehung oder ist das einfach Single-Dasein?“, fragte sie in die Talk-Runde. Aha! Beatrice genießt also ihr Single-Leben in vollen Zügen, datet sich womöglich mit mehreren Männern – und das sei ihr doch gegönnt.

Trotzdem sehnt sich die Schlagersängerin nach einem Partner an ihrer Seite. "Ich wünsche mir mein Zuhause mit meiner eigenen Familie, meinem Partner. Dem Menschen, mit dem ich mein Leben teilen kann“, verrät sie in der Talkshow. Fünf Jahre waren die Sängerin und der Schweizer Reto Steiner ein Paar, bis 2014 plötzlich ihre Liebe zerbrach. Wir wünschen ihr auf der Suche nach ihrem Traummann alles Gute und sind uns sicher, der Richtige ist bestimmt schon auf dem Weg. Bis dahin kann sie ihr Single-Dasein noch voll und ganz genießen.

Beatrice Egli – Daten und Fakten

Beatrice Egli ist eine Schweizer Schlagersängerin und Moderatorin.

Berühmt wurde Beatrice Egli durch "Deutschland Sucht Den Superstar". Sie gewann 2013 die zehnte Staffel.

Beatrice Eglis erste Single war "Mein Herz", die in Deutschland 24 Wochen auf Platz Eins der Charts war.

Beatrice Egli wurde am 21. Juni.1988 geboren.

Verwendete Quellen: NDR