Beatrice Egli verzweifelt: "Was habe ich getan?!"

Gerade erst kündigte Beatrice Egli tolle Neuigkeiten an, jetzt sieht man sie völlig verändert: Die Schlagersängerin zeigt sich auf Instagram von einer anderen Seite. Sie wirkt zutiefst verzweifelt, genervt und frustriert – und lässt ihrem Kummer freien Lauf. Es ist ein ungewohnter Anblick für die Fans, strahlt sie doch normalerweise wie ein Sonnenschein in die Kamera. Doch dieser Montag war anders. Was ist passiert?

TV-Show bringt Beatrice Egli an ihre Grenzen

"Ich weiß nicht wie euer Montag war, meiner hat eigentlich ganz gut begonnen … und ganz beschissen geendet", gesteht Beatrice Egli in einem Instagram-Video. Die ganze Geschichte erzählt sie ihren Fans in den Stories. Und darin nimmt sie kein Blatt vor den Mund: Sie erzählte brandaktuell von einem Auftritt im TV. Dort sollte sie jedoch nicht singen, sondern kochen. Ein ungewohnter Schritt, den die Sängerin später noch bereuen sollte.

Beatrice Egli nimmt an der Kochshow "MasterChef" teil, die auf Sky läuft. Dafür starten gerade die Dreharbeiten und die Sängerin nimmt ihre Fans mit hinter die Kulissen – in der Story teilte sie einzelne Aufnahmen von dem Probetag am Montag. Doch was aufregend und positiv begann, endete für Beatrice Egli im Desaster: Denn die Profi-Küche stellte sie vor ungeahnte Herausforderungen!

Ich liebe neue Herausforderungen. Und manchmal denkt man: Was habe ich getan?

"Auf was habe ich mich da eingelassen?", fragte sich Beatrice Egli zwischen allen Pfannen und Geräten – und scheiterte an der Probe-Aufgabe, ein Omelette zuzubereiten. Das wurde bei der Sängerin eher ein Rührei, wie sie beschreibt, und habe "nicht einmal geschmeckt". Beatrice Egli ist frustriert.

Trotzdem bleibt die Sängerin gewohnt positiv – jeder scheitert mal und so kann es schließlich nur besser werden! "Jeden Tag kommt ein neues Glück", weiß Beatrice Egli und blickt trotz allem hoffnungsvoll auf den offiziellen Drehstart.

"Ich werde jetzt einfach die Decke über den Kopf ziehen", schließt Beatrice Egli ihren Tagesbericht ab. Und uns bleibt nur zu sagen: Liebe Beatrice, mit solchen Montagen bist du nicht alleine – heute sieht die Welt sicher schon ganz anders aus! Und deine Fans bedanken sich für den offenen Einblick und drücken dir sicherlich fest die Daumen.

Beatrice Egli – Daten und Fakten

Beatrice Egli ist eine Schweizer Schlagersängerin und Moderatorin.

Berühmt wurde Beatrice Egli durch "Deutschland Sucht Den Superstar". Sie gewann die zehnte Staffel.

Beatrice Eglis erste Single war "Mein Herz", die in Deutschland 24 Wochen auf Platz Eins der Charts war.

Beatrice Egli wurde am 21. Juni 1988 geboren.

