Beatrice Egli: Wunderbare News! Damit macht sie ihre Fans glücklich

Wochenlang hat sie uns auf die Folter gespannt, jetzt ist es endlich heraus: Beatrice Egli geht wieder auf Tour. Dabei soll es aber keine normalen Konzerte geben, sondern die Shows finden unter dem Motto "Zuhaus" statt. Das hätte man bereits erahnen können, nachdem sich die Schlagersängerin die Tage zuvor bereits auffällig privat auf Instagram zeigte. Immer wieder nahm sie ihre Fans in Storys und Fotos mit in ihre Heimat, präsentierte ihr Lieblingsessen und ihre Wohlfühlorte. Was haben wir daraus gelernt? Es lohnt sich, bei Beatrice Eglis Beiträgen etwas genauer hinzuschauen. Denn auch jetzt hat sie wieder einen geheimen Hinweis darin versteckt …

Beatrice Egli: Intime Tour geplant

Das Bild, von dem wir reden, sieht eigentlich recht unscheinbar aus. Wobei die Leistung darauf durchaus beeindruckend ist: Beatrice Egli versucht, ein riesiges Paket in ein Auto zu hieven. Dass das gar nicht so einfach ist, kann man ihr auf dem zweiten Bild an den Lippen ablesen: Zusammengekniffen sammelt die kleine Frau große Kräfte, um die schwere Last zu tragen. Und so authentisch wie ihr Gesichtsausdruck soll die ganze Tour werde. Denn im Text dazu verrät Beatrice Egli:

Wie ihr seht, kann ich auch ordentlich anpacken! 🤣 Und ich werde auch ordentlich mithelfen auf der kommenden “Bei mir Zuhaus”-Tour.

Star-Allüren? Keine Chance! Beatrice Egli will auf ihrer Zuhause-Tour alles anders machen: Kleiner, näher, authentischer. Und nah dran will sie nicht nur am Aufbauprozess sein ("notfalls verkabel ich auch alles"), sondern auch an ihren Fans:

Auf dieses pure und ungefilterte Tourleben freue ich mich jetzt schon wahnsinnig. 😍 Es wird wie eine große Klassenfahrt und ihr seid alle dabei. Na, wer würde mir beim Tragen helfen?😜

Na, wenn das nicht tolle Nachrichten sind! In einem weiteren Beitrag verrät Beatrice, wie genau sie sich die Konzerte vorstellt: "Im kleinen, intimen Rahmen, mit ganz viel Platz für leise Töne!" Fans dürfen sich also auf ganz viele Gefühle freuen – und vor allem auf eine authentische Sängerin auf der Bühne.

Beatrice Egli – Daten und Fakten

Beatrice Egli ist eine Schweizer Schlagersängerin und Moderatorin

Berühmt wurde sie durch "Deutschland sucht den Superstar". Sie gewann die zehnte Staffel.

Ihre erste Single war "Mein Herz", die in Deutschland 24 Wochen auf Platz Eins der Charts war.

Beatrice Egli wurde am 21. Juni 1988 geboren.

verwendete Quellen: Instagram