Ben Affleck und Jennifer Garner stehen aufgrund der Erziehung ihrer drei gemeinsamen Kinder in regem Kontakt. Doch nun wurde das Ex-Paar bei einem überraschend intimen Moment gesichtet.

Ben Affleck und Jennifer Garner, beide 51, gehen bereits seit 2015 getrennte Wege. Für ihre gemeinsamen Kinder Violet, 17, Seraphina, 14, und Sam, 11, ziehen sie jedoch weiterhin an einem Strang. Es ist kein Geheimnis, dass sich die Hollywoodstars weiterhin gut verstehen, Garner soll auch mit Afflecks neuer Frau, Jennifer Lopez, 54, sehr gut auskommen. Wie nahe sich die Schauspielstars nach ihrer Scheidung anscheinend stehen, überrascht nun aber trotzdem.

Ben Affleck und Jennifer Garner kuscheln im Auto

Denn Ben Affleck und Jennifer Garner wurden während eines intimen Augenblicks gesehen. Am Freitag, 15. September 2023, wurden die beiden in einem Auto gesichtet, wie Bilder belegen, die "Page Six" vorliegen. Die 51-Jährige lehnt sich vom Rücksitz aus nach vorn zu dem "Batman"-Darsteller, der auf dem Fahrersitz Platz genommen hat. Die Aktrice umarmt ihren Ex-Mann mehrmals von hinten, Affleck lehnt sich zu ihr zurück. Die zwei schmiegen ihre Köpfe aneinander, dabei haben sie jeweils ein strahlendes Lächeln auf den Lippen.

Ein äußerst inniger Augenblick, der einmal mehr beweist, dass zwischen Garner und Affleck kein böses Blut herrscht. Laut der US-Publikation saß ihre Tochter Seraphina auf dem Beifahrersitz. Vermutlich hat der "Air"-Darsteller die Jugendliche also von ihrer Mutter abgeholt. Was die Kameras eingefangen haben, ist demnach ein herzlicher Familienmoment. Die Schauspielstars wissen eben, wie Patchwork funktioniert.

Jennifer Lopez und Ben Affleck feierten vor Kurzem ersten Hochzeitstag

Denn Garners Kinder sollen sich auch mit JLos Zwillingen Max und Emme, 15, die aus ihrer früheren Ehe mit Marc Anthony, 55, stammen, sehr gut angefreundet haben. Vor wenigen Wochen konnten Ben und Jen bereits ihren ersten Hochzeitstag feiern. Nachdem sich die Sängerin und der Regisseur im Juli 2022 bei einer kleinen Zeremonie in Las Vegas das Jawort gegeben hatten, traten sie vier Wochen darauf erneut vor den Traualtar und feierten vom 19. bis 21. August einen spektakulären Hochzeitsmarathon auf Afflecks Grundstück im US-Bundesstaat Georgia.

Zu ihrem ersten Hochzeitstag hat die "Let's Get Loud"-Interpretin traumhafte Bilder der Feier gepostet. Das erste Bild zeigt, wie Affleck seine Liebste auf den Armen trägt. "Heute vor einem Jahr", schrieb Lopez und fügte ein kleines Gedicht hinzu.

