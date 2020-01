Doppeltes Babyglück! "Berlin - Tag & Nacht"-Star bekommt Zwillinge

View this post on Instagram

Merry Christmas euch allen 🙈🙈🙈 wir hatten dieses Weihnachten eine ganz besondere kleine Weihnachtsmurmel 🤗🎄uns war es wichtig das wirklich alles gut ist und am 23.12 hatten wir den Ultraschall 😍 wir bekommen Nachwuchs und freuen uns die Nachricht endlich mit euch teilen zu können... viele wussten es ja schon oder haben es geahnt, es viel uns auch ganz besonders schwer euch nicht daran teilhaben zu lassen und ich denke das hat man auch in letzter Zeit gemerkt... Für uns war es ein ganz besonderer Heilig Abend und ich hoffe den hatten die meißten Menschen auf der Welt, wir sind für alles so unendlich dankbar und sind in Gedanken bei all den Kindern die vielleicht nicht so ein schönes Weihnachten mit der Familie hatten...🎄 genießt jede Sekunde #family #familie #familienzeit #schwanger #pregnant #weihnachten #zuwachs #baby #babys @wolf.hard8