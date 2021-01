Bill Kaulitz: Endlich verrät er Details zu seinem Liebesleben

Bill Kaulitz schreibt in seiner Autobiographie "Career Suicide: Meine ersten dreißig Jahre" über sein Leben mit Erfolgen, Alkohol- und Drogen-Exzessen sowie dem Traum von der Liebe .

"Stehst du nun auf Frauen oder auf Männer?" Eine Frage, die Bill Kaulitz, 31, in seinem Leben am häufigsten zu hören bekam und die er nun ein Stück weit beantwortet.

Bill Kaulitz muss sich immer wieder der einen Frage stellen

Seit dem Karrierestart von "Tokio Hotel" im Jahr 2005 hat der Sänger zwar gelernt, mit der Frage nach seiner Sexualität umzugehen, wundern tut sie ihn aber nach wie vor. "Man denkt, die Gesellschaft ist so weit gekommen, alle sind unglaublich offen, es spielt keine Rolle, wen man liebt, wie man liebt. Aber mir begegnet das ständig", erzählt Bill im Interview mit dem "Spiegel".

Anlass ist seine Autobiographie "Career Suicide: Meine ersten dreißig Jahre", die am 1. Februar erscheint. Darin erzählt er nicht nur von seiner Kindheit in der Nähe von Magdeburg, dem Durchbruch der Band und der Flucht nach Los Angeles, sondern packt auch über Alkohol- und Drogen-Exzesse aus. "Halb betrunken, durchgenudelt und noch high von letzter Nacht Interviews zu geben war eine Disziplin, in der ich Meister wurde", verrät er im Interview.

Traum von der großen Liebe

Auch seine feminine Seite, die er mit Mamas Stöckelschuhen bereits als Kind für sich entdeckte, wird zum Thema. Doch so richtig mit der Sprache rausrücken, wie es nun um Bills Liebesleben steht, will der Musiker auch in seinem eigenen Buch nicht. Mehr verrät er stattdessen im Interview: "Ich hatte aufregende Erfahrungen mit Mädchen. Ich habe aber auch mal mit meinem besten Freund und seiner Freundin in einer Dreiecksbeziehung gesteckt, weil ich auf einmal in ihn verliebt war und er in mich."

Ein seltenes Statement über sein Privatleben, das Bill hier abgibt. Viel lieber spricht der 31-Jährige nämlich über seinen Bruder Tom, 31, und seine neue Familie rund um Heidi Klum, 47. Er genieße es sehr, angeheirateter Onkel für ihre Kinder zu sein und sei überglücklich gewesen, als er Tom und Heidi 2019 auf Capri traute.

Und auch den Traum von der/dem richtigen Partner*in für sich selbst gibt Bill nicht auf: "Ich bin wahnsinnig romantisch und habe immer noch die Vorstellung von der großen Liebe."

