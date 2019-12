Seltene Aufnahmen: So haben wir Billie Eilish noch nie gesehen!

Sie füllt ganze Stadien, ihre Songs erklimmen innerhalb kürzester Zeit die Charts und ihr Auftreten ruft eine Fanhysterie hervor, wie man sie sonst nur von Boybands aus den 90ern kennt. Billie Eilish gehört derzeit zu den Top-Künstlerinnen weltweit. Was man dabei gerne vergisst: Die Sängerin war bis vor kurzem noch nicht einmal volljährig! Am 19. Dezember ist Billie Eilish 18 Jahre alt geworden.

Billie Eilish: Wie alles begann

Ihren Geburtstag nahm sie zum Anlass, um ihre Fans auf eine kleine Zeitreise zu entführen. In einem Video bekommen wir intime Einblicke, wie wir sie kaum von Billie Eilish gewohnt sind. Zwar spricht die Sängerin in Interviews erfrischend offen und ehrlich über ihr Leben und ihre Gefühlswelt, wirklich Privates hält sie jedoch aus der Öffentlichkeit heraus.

Auch sich selbst versteckt sie am liebsten in weiten Anzügen und Kleidern – was übrigens als vorbeugende Intitiative gegen Bodyshaming gedacht ist. Ihr Körper spielt keine Rolle, ihre Musik, Inszenierung und Stimme sind es, die sie zum Erfolg führen. Und ihr musikalisches Talent scheint Billie Eilish bereits in die Wiege gelegt bekommen zu haben.

In den kurzem Video sieht man ein kleines, blondes Mädchen, das zur Kamera spricht. Sie möchte ihren Zuschauern ein eigenes Lied vorsingen und sich auf der Gitarre begleiten. In den fortlaufenden Sequenzen sieht man die kleine Billie Eilish immer wieder an Musikinstrumenten sitzen. Kombiniert mit Mitschnitten heutiger Auftritte sorgt das Video für kleine Gänsehautmomente. Die kleine Billie Eilish springt – und heute springen Millionen Menschen mit.

Zahlreiche Stars haben Billie Eilish bereits zum Geburtstag gratuliert, darunter Alicia Keys und Jared Leto. Auch Avril Lavigne ließ es sich nicht nehmen, das Video zu kommentieren. Wir sagen: Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für diesen kleinen Einblick in die Kindheit!