Die Ex-Frauen von Ex-Tennisstar Boris Becker packen nun in der neuen Doku "Boris Becker: The Rise and Fall" aus: Während Lilly Becker und Alessandra Meyer-Wölden kein Blatt vor den Mund nehmen, hat Tänzerin Caroline Rocher nur gutes zu berichten.

Boris Becker, 55, legte nicht nur eine erfolgreiche Karriere als Tennisstar hin, sondern führte auch ein aufsehenerregendes Liebesleben. Der Ex-Profisportler hat mittlerweile vier Kinder (Noah, 29, Elias, 23, Anna, 23, Amadeus, 13) von drei Frauen (Barbara Becker, 56, Angela Ermakova, 23, Lilly Becker, 47). Seine jetzige Freundin, die ihm schon während seines Gefängnisaufenthaltes zur Seite stand, ist Lilian de Carvalho Monteiro, 33. Seit 2021 sind die beiden ein Paar. Über sie sagt der Ex-Tennisprofi, sie sei die "Liebe seines Lebens".

Boris Beckers: In der TV-Doku packen seine Ex-Freundinnen aus

Nicht nur über Lilian, auch über seine ehemaligen Partnerinnen hat Boris Becker einige Details in der Öffentlichkeit preisgegeben. Als er im Jahr 2017 in einem Interview gefragt wird, was ihm an Frauen am meisten gefällt, antwortet er: "Ich mag es, wenn sie selbstbewusst sind und den Mut haben zu sagen, was sie denken." Nach diesem Motto lebt auch seine Ex-Liebschaft Caroline Rocher, 46, die jetzt im zweiten Teil der Dokumentation "Boris Becker: The Rise and Fall" (ab 4. August in Deutschland bei Paramount+ unter dem Titel "Aufstieg und Fall von Boris Becker" abrufbar) von der Tennislegende schwärmt, wie "Bild" berichtet.

Caroline Rochers und Boris Becker lernten sich beim Tanzen kennen

Zwischen 2002 und 2005 waren die französische Tänzerin und der Sportler ein Paar. Sie lernte den einstigen Wimbledon-Sieger in einem New Yorker Club kennen. Auch Jahre später blickt Caroline wohlwollend auf die Beziehung. Über ihr Kennenlernen scherzt sie: "Wir tanzten zusammen, er hatte ein paar gute Tanzbewegungen drauf – eigentlich überraschend."

Die Tänzerin und Boris trennten sich im Guten

Zu einem ersten Date kam es einen Monat nach ihrer Tanzeinlage. Caroline Rocher erinnert sich noch besonders an eine Sache, "die mich wirklich erstaunte": Wir verbrachten die Nacht zusammen und Boris schlief auf der Couch. Er war ein wahrer Gentleman." Für ihre Liebe zog die Balletttänzerin damals nach München. Sie lernte seine zwei Söhne kennen. "Es war viel", fasst sie zusammen.

Die Liebe hielt nicht, aber eine Schlammschlacht brach nicht aus. "Wir haben uns vor Kurzem im Guten getrennt", sagte das Tennis-Ass damals gegenüber der GALA. "Es kriselte schon seit einem guten halben Jahr, vor allem, weil ich beruflich unglaublich viel unterwegs war." Das unterschreibt auch Caroline Rocher: "Die Beziehung hielt nicht, weil wir nicht zusammenlebten, wir sahen uns nicht genug."Inzwischen schwelgt die 46-Jährige mit Ehemann Antone Barnes im Liebesglück.

