Boris Becker gewährt seinen Follower:innen auf Instagram immer wieder Einblicke in sein Privatleben. Dabei wird eines stets deutlich: Der Ex-Tennisstar ist ein Familienmensch. Für sein neuestes Foto versammelt er doch tatsächlich seine aktuelle Freundin Lilian de Carvalho Monteiro und seine Ex-Frau Barbara Becker um sich.

Boris Becker, 55, ist glücklich, wenn er seine Liebsten um sich herum hat. Ob mit seiner Mutter Elvira oder mit seinen Söhnen Noah, 29, Elias, 23, und Amadeus, 13, und zuletzt gar mit seiner Tochter Anna Ermakova, 23, – der ehemalige Tennisstar ist ein Familienmensch. Und er schafft es sogar, seine Partnerinnen miteinander zu versöhnen. Auf seinem neuesten Foto, das er bei Instagram postet, ist er inmitten von seiner Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro und seiner Ex-Frau Barbara Becker zu sehen.

Boris Becker genießt Familienauszeit in Mailand

"Was für ein schöner Tag", schreibt der 55-Jährige unter das Foto, das ihn mit Lilian, Elias und Barbara zeigt. Die vier sitzen an einem Tisch, haben offenbar gerade Pasta gegessen, umarmen sich und strahlen fröhlich in die Kamera. Unmut scheint nicht zu herrschen, im Gegenteil. Alle wirken gelöst und glücklich. Seinen Worten des Dankes fügt Boris Becker ein Emoji in Form dankender Hände sowie ein rotes Herz hinzu. Er scheint die sonnige Auszeit in familiärerer Runde in Norditalien sehr zu genießen.

Follower:innen feiern das Familienfoto

Für das herzliche Foto bekommt Boris Becker viel Zuspruch von seinen Fans und Follower:innen. Über 3.000 hinterlassen ein Like, viele kommentieren das besondere Familienfoto mit liebevollen Worten. Eine Followerin schreibt etwa: "Ein ganz tolles Bild. Freu mich so für Sie, Herr Becker, dass Sie wieder so glücklich aussehen." Ein anderer äußert: "Toll, dass Ihr das jetzt so rockt." Viele schicken Beifall oder rote Herz-Emojis und drücken damit ihre Bewunderung dafür aus, wie die Becker-Großfamilie die besondere Situation meistert.

Verwendete Quelle: instagram.com

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.

abl