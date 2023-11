Brad Pitt Endlich offiziell! Er stellt Ines de Ramon als seine Freundin vor

Die Beziehung zwischen Brad Pitt und Ines de Ramon scheint ernst zu werden. Seit fast einem Jahr Bereits ist bekannt, dass der Hollywoodstar mit der Schmuckdesignerin liiert ist. Nun geht er den nächsten Schritt.

In Angelina Jolie, 48, hatte Brad Pitt, 59, seine ganz große Liebe gefunden. So zumindest sah es aus, bis sich Hollywoods Power-Couple 2019 nach vier Jahren Ehe scheiden ließ. Bis heute streiten sich die beiden gerichtlich um das gemeinsame Weingut in Südfrankreich. Neben dem Rechtsstreit mit der Ex scheint es privat aber bestens bei dem "Bullet Train"-Star zu laufen. Bereits seit einiger Zeit ist er mit Ines de Ramon, 33, zusammen. Offiziell bestätigt hat er die Beziehung bislang zwar nicht, doch er macht offenbar kein Geheimnis mehr aus seiner Liebe.

Insider verrät: "Ines macht ihn sehr glücklich."

Das zumindest weiß ein Insider gegenüber "People" zu berichten. "Es ist Brads erste richtige Beziehung seit der Scheidung", so die Quelle. "Er stellt [Ramon] als seine Freundin vor." Es laufe gut mit der Schmuckdesignerin. "Es ist schön zu sehen, dass es ihm gut geht. Ines macht ihn sehr glücklich."

Anfang des Monats wurde das Paar bei der "LACMA's Art+Film Gala" in Los Angeles gesichtet. Zwar posierte der Schauspieler nicht mit seiner Freundin für die Fotograf:innen, doch man konnte die beiden beim Feiern auf der jährlichen Veranstaltung sehen. "Sie waren sehr verliebt", berichtete ein Augenzeuge über den gemeinsamen Auftritt auf der starbesetzten Gala. Sie hätten mit allen um sie herum "gelacht und gescherzt" und wirkten, als "hätten sie eine gute Zeit".

Bei Dreharbeiten besuchte Ines Brad

Im Sommer verbrachten Brad und Ines zudem intensiv Zeit zusammen in Europa. Die 33-Jährige besuchte ihren Liebsten mehrfach bei den Dreharbeiten zu seinem neuen Formel-1-Film. Ihr erster gemeinsamer Auftritt in der Öffentlichkeit jährt sich nun zum ersten Mal. Im November 2022 wurden sie Backstage bei einem Konzert in Los Angeles abgelichtet.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.

Verwendete Quelle: people.com