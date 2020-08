Brad Pitt, 56, wurde auf dem Weg zu seinem Weingut in Frankreich in weiblicher Begleitung gesehen, und zwar mit dem deutschen Model Nicole Poturalski, 27. Die beiden wurden zusammen am Flughafen Le Bourget in Paris gesehen. Von dort ging es in den Süden Frankreichs, zum Flughafen Le Castellet, der sich in der Nähe von seinem Schloss, dem "Château Miraval", befindet. Beide trugen legere Klamotten und Gesichtsmasken.

Brad Pitt: Endlich wieder verliebt?

Bevor die beiden nach Südfrankreich flogen, verhielten sie sich wie "verliebte Teenager". Sie küssten sich und Brad war ihr gegenüber sehr aufmerksam. Er befand sich an einem halböffentlichen Ort, schien aber nichts dagegen zu haben, dass Leute ihn sahen. Sie ist eine echte Schönheit und offensichtlich viel jünger als er", schreibt das amerikanische “OK!” Magazin.

Das US-Magazin “US Weekly” schreibt, sie können bestätigen, dass die beiden offiziell daten. Brad Pitt ist bereits seit vier Jahren von Angelina Jolie, 45, getrennt, aber immer noch nicht geschieden. Die beiden wurden im April 2019 zwar rechtlich Single, aber sie arbeiten noch immer an den Einzelheiten ihrer Vereinbarung über das Sorgerecht für ihre sechs Kinder: Maddox, 19, Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 14, und die 12-jährigen Zwillinge Vivienne und Knox.

Wer ist Nicole Poturalski?

Sie ist Model aus Deutschland, spricht angeblich fünf Sprachen, ist Mutter eines Sohnes und benutzt den Namen “Nico Mary” für ihre Modelkarriere. Sie 178 cm groß und hat blaue Augen.

Verwendete Quellen: US Weekly, Paige Six, OK!, Instagram

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.