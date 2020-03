Céline Dion: Hier stoppt sie den Verkehr für einen Fan

Dieser Moment sorgt wohl sogar bei einem Weltstar für Gänsehaut: Als sie am Dienstag das Four Seasons Hotel in New York City mit einem Auto verlassen will, nutzt ihr Fan Freida Solomon den Moment, um für ihr großes Idol "I Surrender" aus dem Jahr 2002 zu singen. Der Star ist davon so gerührt, dass sie sogar ihren Fahrer auffordert, zu warten, um ihrem Fan weiter lauschen zu können. Und Freida zeigt, was sie mit ihrer Stimme draufhat. Kein Wunder, dass sie danach von Céline für ihre mutige Performance gelobt wird. Die emotionalen Aufnahmen zeigen wir im Video.