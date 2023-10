Das war wohl keine Absicht: Das britische Königshaus hat einen Termin im Kalender veröffentlicht, der verrät, was Catherine, Princess of Wales, in der Vorweihnachtszeit geplant hat.

Ups, das dürfte ein Versehen gewesen sein: Im Terminkalender des britischen Königshauses ist ein Eintrag zu finden, der Aufschluss über die Weihnachtspläne von Catherine, Princess of Wales, 41, gibt.

Termin von Catherine, Princess of Wales, enthüllt

Aufmerksamen Beobachter:innen des Magazins "Hello!" ist bei der Betrachtung der royalen Kalender auf der offiziellen Webseite des Hofes ein Termin von Richard, Herzog von Gloucester, 79, und Birgitte, Herzogin von Gloucester, 77, besonders ins Auge gestochen. Für Freitag, 8. Dezember 2023, steht für das Paar demnach Folgendes auf dem Programm: "Der Herzog und die Herzogin von Gloucester werden an einem Weihnachtsliedergottesdienst teilnehmen, der von der Princess of Wales in der Westminster Abbey in London abgehalten wird."

Das Weihnachtskonzert der Princess of Wales wird im Terminkalender des Duke und der Duchess of Gloucester gelistet. © royal.uk (Screenshot)

Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey

Damit dürfte bestätigt sein, dass Kate wie in den vergangenen zwei Jahren erneut einen Gottesdienst initiieren wird, in dem Weihnachtslieder gesungen werden. Auch der Ort der Feierlichkeit ist enthüllt worden: Das Konzert wird in Vorweihnachtszeit in der Londoner Westminster Abbey stattfinden. So war es auch in den vergangenen Jahren: 2021 wurde Kates Weihnachtskonzert ebenfalls am 8. Dezember abgehalten. Die Frau von Prinz William, 41, überraschte das Publikum an diesem Abend mit ihrem ersten öffentlichen Auftritt am Klavier. 2022 fiel das Event auf den 15. Dezember.

Initiative für den guten Zweck

Die Princess of Wales hat mit ihren "Royal Carols: Together at Christmas" eine eigene kleine Tradition für den guten Zweck geschaffen: Die Mutter von Prinz George, 10, Prinzessin Charlotte, 8, und Prinz Louis, 5, hatte das Weihnachtskonzert vor zwei Jahren ins Leben gerufen, um gemeinnützigen Organisationen und einzelnen Personen zu danken, die die Gemeinden im Königreich während der Coronapandemie unterstützten.

