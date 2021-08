Cathy Hummels: In einer emotionalen Insta-Story erzählt sie, was die Influencerin momentan beschäftigt.

So wütend zeigt sich Cathy Hummels selten: Eine große Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern sorgt dafür, dass ihr auf Instagram der Kragen platzt.

Cathy Hummels ist wohl generell eher nicht begeistert von so mancher Spekulation, die in letzter Zeit durch die Medien geistert - und nun platzt ihr zusätzlich zu einem ganz anderen Thema der Kragen. Offen erzählt die 33-Jährige, was sie gerade beschäftigt und böse macht - und warum sich viel mehr Menschen darüber aufregen sollten.

Cathy Hummels: Auf Instagram macht sie ihrem Ärger Luft

"Ich muss mich jetzt wirklich kurz erst einmal wieder sammeln“, sagt Cathy in ihrer Instagram-Story. Kurze Zeit später meldet sie sich zurück und erklärt genau, was bei ihr gerade so für Ärger sorgt: Es beschäftigt sie sehr, wie ungerecht Frauen im Berufsleben behandelt werden und welche konkreten Einbußen sie hinnehmen sollen. Seht im Video, wie wütend die sonst so ruhige Cathy werden kann.

Verwendete Quelle: instagram.com