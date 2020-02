Cathy Hummels: Bild mit ihrem Sohn löst Shitstorm aus

Cathy Hummels genießt zurzeit das warme Wetter in Thailand. Dabei lässt die 32-Jährige im Urlaubsland jedoch nicht ihre Seele baumeln, sondern steht aktuell für einen Moderatorinnen-Job vor der Kamera. Zwischendrin gönnt sich Cathy trotzdem schöne Stunden am Pool mit Sohn Ludwig. Die entsprechenden Bilder teilte sie wie üblich mit ihren Fans auf Instagram – so auch diesen zuckersüßen Pool-Moment. Doch diesmal ging der Post mächtig nach hinten los und ein riesiger Shitstorm von empörten Fans wurde losgetreten.

Luxusprobleme vom Feinsten

Wovon wir sprechen? Auslöser des Shitstorms war nicht wirklich das Bild selbst, sondern vor allem die Bildunterschrift. Die Worte, die Cathy benutzte, waren wohl nicht klug gewählt. Aber lest selbst:

(...) Man muss nur an sich glauben. Aber einfach ist es nicht, vor allem wenn man selbst auch ein paar Probleme hat. Schlafen fällt mir bei der Hitze schwer und mein Magen muss sich auch an das Essen hier gewöhnen (...)."

Empörte Fans!

Ohje, meckern auf hohem Niveau, ist nicht die feine Art, liebe Cathy. So sehen es auch die Fans, die anschließend in den Kommentarboxen mächtig Frust ablassen. "Wenn man sonst keine Probleme hat ... und für alles Weitere ist ja deine Travel Nanny mit dabei. Tu bitte nicht so, als ob Du es schwer hättest im Vergleich zu anderen Müttern", ärgert sich ein User. "Ich würde einfach noch 'ne Nanny mehr mitnehmen", meldet sich ein anderer Fan ironisch. Unverständlichkeit unter den Usern macht sich breit und es wird heftig diskutiert. Nur eine geht darauf erst gar nicht ein – Cathy Hummels, die lieber ihren Mocktail (alkoholfreier Cocktail) in Thailand genießt.

Wer ist Cathy Hummels?

Cathy Hummels ist eine deutsche Moderatorin

Seit 2015 ist sie mit Fußballstar Mats Hummels verheiratet

Die beiden sind seit 2007 ein Paar

Sie haben einen gemeinsamen Sohn

Der Junge trägt den Namen Ludwig Hummels

Cathy Hummels hat eine Universität besucht und hat einen Abschluss in BWL

