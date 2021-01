Cathy Hummels traut sich was: Nur im Bikini bekleidet stürzt sie sich in den Schnee.

Cathy Hummels traut sich was

"Konzentriere dich auf das, was dich glücklich macht", schreibt Cathy Hummels, 32, zu ihrem neuen Post. Auf den dazugehörigen Fotos sieht man die Moderatorin spärlich bekleidet beim Herumtollen – und das draußen. "Heute habe ich mich zum ersten Mal ohne schützende Klamotten in den Schnee gewagt, wie ein finnischer Saunagänger", erklärt sie zu den drei Fotos, die sie lediglich in einem lilafarbenen Bikini und Badeschlappen im Schnee zeigen. "Es war wirklich sehr kalt", räumt sie ein, doch es stimme, dass dadurch der Kreislauf in Schwung kommt. "Und es sollen auch die Abwehrkräfte gestärkt werden, wenn man es nicht übertreibt."

Abschließend fragt die 32-Jährige ihre rund 600.000 Follower, ob sie sich ebenfalls so in den Schnee trauen würden. Denen scheint allerdings schon beim Anblick der spärlich bekleideten Cathy in der weißen Pracht kalt zu werden. "Hol dir keine Blasenentzündung", warnt ein Fan in den Kommentaren, ein anderer stellt treffend fest: "Kalt!"

Dieser Artikel ist ursprünglich auf Gala.de erschienen.