Cathy Hummels teilt ehrliches Still-Foto.

Promi-News 2021 im Brigitte-Ticker

4. Januar 2021

Cathy Hummels: Sie teilt ehrliches Still-Foto

Vor knapp drei Jahren wurden Cathy Hummels, 32, und ihr Mann Mats, 32, zum ersten Mal Eltern: Im Januar 2018 erblickte ihr Sohn Ludwig, 2, das Licht der Welt. Nun teilte die 32-Jährige im Netz ein Foto von sich nach der Geburt ihres Sohnes und sprach offen über ihre damaligen Probleme.

Auf Instagram lud Cathy ein Bild hoch, das sie mit unglücklicher Miene im Krankenhausbett zeigt. Unter ihrem Top blitzen Kohlblätter hervor. Was hat das zu bedeuten? Das erklärt Cathy im dazugehörigen Text: "Das war am 12.1.18 ... um ehrlich zu sein, hatte ich so viel Milch ich hätte locker Zwillinge stillen können. Aber dieser Milcheinschuss tat auch verdammt weh. Deswegen hab ich mir immer gekühlten Kohl auf meine Brust gelegt um ein bisschen Abhilfe zu schaffen.[sic]“ Ihre Fans feiern sie in den Kommentaren für diesen ehrlichen Einblick.

Doch dieser Post wird vorerst Cathy letzter Social-Media-Beitrag auf Instagram bleiben, denn die Münchnerin will eine Netz-Pause einlegen. "Ich habe viel nachgedacht und denke, dass hier viele Interpretationen in die falsche und unwahre Richtung gehen. Aus diesem Grund geht mein Instagram jetzt mal für ein paar Tage in den Lock-Down. Ich melde mich wieder aus Deutschland aus der Quarantäne", erklärt sie ihren Followern. Aktuell befindet sie sich in Dubai – für ihre Reise muss die Designerin viel Kritik einstecken. Doch sie betont, dass sie dorthin beruflich hingereist sei.

