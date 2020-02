"Das ist kein Selbstläufer" – Cathy Hummels verrät ihre Tricks für eine schlanke Figur

"Was isst du zwischendurch?" und "Hast du Tipps für Babyernährung?" – jede Menge Fragen gingen Cathy Followern durch den Kopf. Jetzt konnten sie diese der 32-Jährigen Influencerin endlich stellen – zwar nicht persönlich, aber über Instagram. In Cathy neuer Rubrik "Klartext mit Cathy Hummels" dürfen ihre Fans frei Schnauze jegliche ihrer brennenden Fragen stellen. Und Cathy beantwortet diese dann per Video auf ihrem Kanal. In der ersten Folge der Mini-Serie geht es um gesunde Ernährung – und da hat die fitte Cathy ordentlich was zu sagen.

"Das ist kein Selbstläufer"

"Es ist echt harte Arbeit. Ich hab 'nen Kind, ich werd' 32 und das ist kein Selbstläufer“, offenbart Cathy. Trotzdem hat sie ein paar Tipps und Tricks, die ihr helfen, ihre schlanke Figur zu halten. Zum Beispiel verzichtet sie komplett auf raffinierten Zucker und nimmt nur wenig Kohlenhydrate zu sich. Wenn sie Lust auf Brot hat, greift sie zu einem dunklen. Außerdem probiert sie gerade die 18:6-Diät, bedeutet: Sie hungert 18 Stunden und darf nur in den folgenden 6 Stunden Essen zu sich nehmen. Echt hart! Davor hatte sie sogar die 20:4-Diät gemacht, aber das hielt sie nur kurze Zeit durch, gesteht sie.

Und was ist, wenn der Heißhunger kommt? Dann (aber natürlich nur in dem sechsstündigen Zeitfenster) schnabuliert Cathy auch mal eine Kleinigkeit zwischendurch. Ihre geheimen Lieblingssnacks: selbst gemachte Power-Balls oder ein Apfel. Wie gesagt: Ihr fitter Körper kommt nicht von irgendwoher. Cathy ist sich bewusst, wie viel sie für ihre schlanke Figur gibt und sie weiß auch, dass nicht jeder diesen Aufwand betreiben möchte. Am Ende will Cathy ihren Followern deshalb noch eine Botschaft mit auf den Weg geben: "Liebt euch selbst! Weil jeder ist anders, und jeder ist schön." Amen!

