Cathy Hummels: Nächster Shitstorm! "Corona ist vielleicht eine Rache"

Was Cathy Hummels tut, erzeugt Resonanz. Und die ist aktuell nicht die Beste. Nach zahlreichen Shitstorms zu ihrem Mutterdasein hat die Moderatorin und Influencerin sich jetzt dem Thema Corona gewidmet. Und stößt hier erneut auf rege Kritik.

Das Corona-Virus beherrscht den Alltag, die Schlagzeilen und auch die Sozialen Medien. So äußern sich auch immer mehr Prominente zu ihrem Umgang mit Covid-19. Unter ihnen ist Cathy Hummels. Die hat ihre ganz eigene Theorie zur Entstehung des Corona-Virus:

Manchmal glaube ich Corona ist vielleicht eine Art Rache der Umwelt. Vorher haben wir es nicht geschafft den Flug Verkehr einzudämmen, oder einfach mal wirtschaftlich nen Gang runter zuschalten, aber jetzt ist ALLES möglich.

Diese Überlegung ist nicht neu, in Sozialen Medien wird bereits seit einiger Zeit darüber diskutiert, wie stark die Menschen auf das neuartige Virus reagieren – und wie vergleichsweise uninteressiert auf den Klimawandel. Dabei bedrohen beide Problematiken unsere Zukunft, eine nur spürbarer als die andere.

Was kritisieren dann die Follower an Cathy Hummels? Zum einen, dass sie selbst vor kurzem noch in einem der besagten Flugzeuge um die Welt reiste, genauer gesagt nach Thailand. Zum anderen der Umgang der Moderatorin mit der Corona-Pandemie:

Fragen über Fragen aber eine Antwort weiß ich immer: Tatsächlich möchte ich leben. Natürlich nicht krank werden aber leben. Also keine Angst vor Corona haben, sondern das Leben egal was passiert genießen. Wer weiß was morgen ist! IHR KENNT MICH. Optimisten leben länger. True Story!

Den Shitstorm habe Cathy Hummels bereits eingeplant. Und dieser bleibt auch nicht aus. User bemängeln zum einen die Nachhaltigkeit der Mutter selbst, zum anderen ihre gedankenlosen Äußerungen – denn tatsächlich gibt es genug Menschen, die es als Risikogruppe derzeit zu schützen gilt. Und die auf einen wachsamen Umgang mit dem Corona-Virus aller angewiesen sind.

Das scheint auch Cathy Hummels mittlerweile klarer geworden zu sein – in ihrem neuesten Beitrag zeigt sie sich zwar noch immer fröhlich angesichts der ernsten Lage. Jedoch macht sie mittlerweile auch auf den Zusammenhalt aufmerksam, der derzeit in der Gesellschaft wichtig ist.

Wer ist Cathy Hummels?

Cathy Hummels ist eine deutsche Moderatorin

Seit 2015 ist sie mit Fußballstar Mats Hummels verheiratet

Die beiden sind seit 2007 ein Paar

Sie haben einen gemeinsamen Sohn

Der Junge trägt den Namen Ludwig Hummels

Auf Instagram ist Cathy Hummels ein Star - sie hat mehr als 500.000 Follower

Cathy Hummels hat eine Universität besucht und hat einen Abschluss in BWL

verwendete Quelle: Instagram