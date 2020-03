Cathy Hummels schockt mit trauriger Botschaft – "Bilder täuschen oft"

Liebe Cathy, warum lässt du deinen Kopf so hängen? Eines ihrer jüngsten Bilder auf ihrem Instagram-Profil zeigt die Moderatorin von einer ganz anderen Seite. Im roten Spitzenkleid steht sie am dunklen Strand. Ihr Oberkörper ist angeleuchtet und ihre Gesichtszüge werden sichtbar. Cathys Kopf ist nach unten gerichtet, ihre Schulter lässt sie hängen – ihr Blick ist abwesend. Was geht nur in ihr vor?

Cathy Hummels traurige Worte

Dass die sonst so fröhliche Cathy Hummels stets in die Kamera strahlt, lieben ihre Fans an ihr. Doch jetzt gibt die 32-Jährige zu, dass ihr zurzeit gar nicht zum Lachen zumute ist. "Von außen kann man nie in einen Menschen reinsehen. Und um ehrlich zu sein. Die letzten Tage ging es mir nicht wirklich gut", kommentiert sie unter ihr Bild. Es stimmt, Instagram bildet oft eine rosarote Scheinwelt ab, die weit entfernt von der Realität ist. "Aber Bilder täuschen oft über das hinweg, was eigentlich in einem vorgeht", weiß auch Cathy.

Trotzdem rückt sich nicht ganz mit der Sprache raus, warum es ihr so schlecht geht. Ihre Follower machen sich Sorgen. "Warum ziehst du dich nicht zurück, man muss ja nicht Tag für Tag Bilder posten, wenn es einem nicht so gut geht", will eine Userin ihr helfen. "Auch auf diesem Bild siehst du traurig und ausgelaugt aus. Mach mal Pause und lass es Dir gut gehen", rät ein weiterer Fan. Doch so, wie wir Cathy kennen, ist eine Social-Media-Pause keine Option für die 32-Jährige. Schließlich versuche sie immer, "stark zu sein" und den "Mut nicht zu verlieren" – vor allem für ihre Fans.

Wer ist Cathy Hummels?

Cathy Hummels ist eine deutsche Moderatorin

Seit 2015 ist sie mit Fußballstar Mats Hummels verheiratet

Die beiden sind seit 2007 ein Paar

Sie haben einen gemeinsamen Sohn

Der Junge trägt den Namen Ludwig Hummels

Cathy Hummels hat eine Universität besucht und hat einen Abschluss in BWL

verwendete Quellen: Instagram