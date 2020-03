Cathy Hummels: Sie wurde Zeugin eines Messerangriffs

Cathy Hummels hat eine Warnung an ihre Follower herausgegeben – und die dreht sich nicht um das Corona-Virus, sondern richtet sich konkret an Frauen. Die sollen sich vor einem Mann schützen, der in München bereits zwei Frauen mit einem Messer bedroht haben soll. Woher Cathy Hummels das weiß? Sie war laut eigener Aussage unmittelbar nach der Tat vor Ort.

Auf Instagram hat die Mutter ein Bild und ein Video von sich hochgeladen. Dazu schreibt sie:

An alle MÜNCHNER FRAUEN - please swipe und hört zu. Messerstecher in München. 🙏 Ich war Zeugin eines Überfalls. Der Mann hat noch eine weitere Frau angefallen. Noch NICHT gefasst. Herzogpark München!!!

Mit diesen Worten verweist Cathy Hummels auf die zweite Sequenz des Beitrags. Darin spricht sie ernst in die Kamera. Sie berichtet, gestern Abend mit ihrem Sohn Ludwig einen Spaziergang gemacht zu haben. Doch die Idylle wurde abrupt gestört, als ihr plötzlich eine verängstigte Frau entgegnete, wie Cathy erzählt:

Die war komplett außer sich, weil sie von einem Mann mit einem Messer angegriffen worden ist!

Daraufhin habe sie sofort die Polizei alarmiert. Die habe tatsächlich bereits einen weiteren Vorfall dieser Art gemeldet bekommen – der Täter sei jedoch noch nicht gefasst. Daher möchte Cathy Hummels alle Frauen im Raum München davor warnen, alleine das Haus zu verlassen.

Ob den Opfern etwas zugestoßen ist oder sie lediglich bedroht wurden, erfährt man aus dem Video nicht. Cathy Hummels wird ihre Follower sicher weiter auf dem Laufenden halten.

Wer ist Cathy Hummels?

Cathy Hummels ist eine deutsche Moderatorin

Seit 2015 ist sie mit Fußballstar Mats Hummels verheiratet

Die beiden sind seit 2007 ein Paar

Sie haben einen gemeinsamen Sohn

Der Junge trägt den Namen Ludwig Hummels

Auf Instagram ist Cathy Hummels ein Star - sie hat mehr als 500.000 Follower

Cathy Hummels hat eine Universität besucht und hat einen Abschluss in BWL

