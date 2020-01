Cathy Hummels: Nach Krankenhaus-Schock zeigt sie Fans mutig ein Detail

Etwas andere Grüße von daheim

Cathy Hummels kann wieder aufatmen. Nachdem sie aufgrund starker Entzündungswerte einige Tage im Krankenhaus bleiben musste, konnte sie am vergangenen Wochenende endlich wieder nach Hause. Trotzdem ist sie noch nicht ganz fit und muss weiterhin auf die Bremse drücken. Die freie Zeit genießt sie deshalb ganz ruhig mit Sohn Ludwig, wie sie auf Instagram verrät.

Abgesehen davon versorgt Cathy ihre Fans natürlich weiterhin fleißig mit Bildern auf Instagram. Dabei bleibt sie ganz sie selbst und zeigt offen, naja, wie man eben nach einem längeren Krankenhausaufenthalt so aussieht. Geschwollene Lider und fettige Haare – so beschreibt sie sich selbst in ihrem Post. Und vor allem ein Detail nimmt sie mit Humor – ihren Lippenherpes. Wenn sie könnte, würde sie über ihren Herpes lachen. Geht aber nicht, denn es soll wirklich wehtun. Stattdessen sendet sie Grüße vom Herpes an all ihre Follower.

Und die? Sie lieben ihre Ehrlichkeit. So kommentiert Moderatorin Nazan Eckes zum Beispiel: "Kein Herpes der Welt kann dich entstellen, Sweety.“ Das finden wir auch! Wenn überhaupt macht dich das Ganze noch sympathischer, liebe Cathy. Wir freuen uns aber auch, wenn du ohne Schmerzen erneut in die Kamera lachen kannst. Und Mats kann es bestimmt auch kaum abwarten, wieder einen Kuss von dir zu bekommen.

Wer ist Cathy Hummels? Daten und Fakten

Cathy Hummels ist eine deutsche Moderatorin.

Seit 2015 ist sie mit Fußballstar Mats Hummels verheiratet.

Die beiden sind seit 2007 ein Paar .

Sie haben einen gemeinsamen Sohn.

Der Junge trägt den Namen Ludwig Hummels.

Auf Instagram ist Cathy Hummels ein echter Star - sie hat mehr als 500.000 Follower.

Cathy Hummels hat eine Universität besucht und hat einen Abschluss in BWL.

