Was ist aktuell eigentlich los? Was früher als Schmuddelzeitschrift unter dem Bett versteckt wurde, gilt heutzutage offenbar als Aushängeschild: Es häufen sich die Nachrichten freudig-aufgeregter Frauen, die sich stolz für den Playboy ausziehen.

Erst Laura Müller, dann Madeleine Krakor – es scheint, als sei der Playboy angesagter denn je. Nun könnte eine weitere Person nachziehen, die so manch einer aus dem Vorabendprogramm kennen dürfte … Es geht um die "Alles was zählt"-Darstellerin Cheyenne Pahde (spielt die Marie Schmidt)!

Will Cheyenne Pahde auch in den Playboy?

RTL traf die Schauspielerinnen Madeleine Krakor und Cheyenne Pahde. Erstere sorgte diese Woche mit ihren Playboy-Fotos für Schlagzeilen. Doch das Interview nahm eine überraschende Wendung – denn plötzlich schien das Thema besonders bei Kollegin Cheyenne Pahde Anklang zu finden.

Erst betonte diese ausführlich, wie sehr sie sich für Madeleine freue. Ihre Begeisterung für die Playboy-Fotos kann Cheyenne kaum verstecken. Sie habe ihrer ehemaligen Serien-Kollegin, die ihr die Botschaft per Sprachnachricht zukommen ließ, sofort geschrieben und sich "mega gefreut". Bei all der Faszination blieb natürlich eine Frage nicht aus: Könnte sich Cheyenne etwa auch vorstellen, sich für den Playboy zu zeigen?

Ich bin jetzt gerade in so einem Alter, wo ich es noch nicht gerne machen würde, weil ich mich einfach dafür noch zu jung fühle

Cheyenne Pahde fühlt sich mit ihren 25 Jahren also noch ein wenig zu jung für die Nacktaufnahmen. Viele Frauen erleben mit dem Älterwerden auch ein steigendes Selbstbewusstsein. Mit sich und seinem Körper im Reinen sein, sich wohlfühlen – diese Ausstrahlung ist es oftmals, die erotische Fotos so attraktiv machen.

Auch Cheyenne will sich also noch Zeit lassen. Aber: Ein eindeutiges "Nein" klingt definitiv anders! Wir sind gespannt, was sich in den nächsten Jahren noch für die Schauspielerin ergibt. Schließlich fiel im Interview auch folgender Satz:

Wie Justin Bieber schon sagte: Never say never

Wer ist Cheyenne Pahde?

Cheyenne Pahde ist eine deutsche Schauspielerin

Sie wurde am 04. Oktober 1994 in München geboren

Sie und ihre Schwester Valentina wurden als Pahde-Zwillinge bekannt, beide wirken bei “Holiday on Ice” mit

Cheyenne Pahde spielt seit 2016 in der RTL-Soap “Alles was zählt” mit

verwendete Quellen: RTL, Instagram