Chris Evans Seltene Worte über seine Frau Alba Baptista

Erst vor kurzem soll Chris Evans die portugiesische Schauspielerin Alba Baptista geheiratet haben. Im neuen Interview mit GQ verrät er etwas über die Anfänge ihrer Beziehung.

Chris Evans, 42, hat in Alba Baptista, 26, die Frau gefunden, mit der er den Rest seines Lebens verbringen möchte. Zwar haben sie es selbst nicht offiziell bestätigt, doch US-amerikanische Medien berichteten Anfang September übereinstimmend, dass die beiden Schauspieler sich in einer privaten Zeremonie das Jawort gegeben haben. Familie und Freund:innen der beiden sollen auf dem Anwesen in Cape Cod dabei gewesen sein, als sich Evan und Alba die ewige Treue schworen. In einem Interview mit GQ spricht der "Avengers"-Star nun erstmals über die Frau, die sein Herz erobert hat.

Chris Evans ist hin und weg von Frau Alba

Auf seinem Instagram-Kanal postete Chris Evans zum Valentinstag ein Video, das ihn und Alba zeigt. Die beiden scherzen darin rum, rangeln und es wird offensichtlich, wie viel Spaß sie zusammen haben. Viel mehr hat der 42-Jährige bisher aber nicht über ihre Beziehung, die 2022 begonnen haben soll, verraten. Was er besonders an seiner Frau mag, das plaudert er nun in einem Porträt aus. "Meine Freundin legt sehr viel Wert auf die Energie der Leute und den ersten Eindruck. Ich nicht so sehr, denn ich habe das Gefühl, dass auch ich mich nicht immer gleich präsentiere. Also versuche ich, mich mit Urteilen zurückzuhalten." Er spricht in dem Interview von Alba als seine Freundin, der Text wurde vor der Hochzeit geschrieben.

2022 war bei Chris viel los – auch die frische Beziehung hatte damit zu kämpfen

Drei Filme hat Evans 2022 gedreht – eine Mammutaufgabe. Vor allem für die damals noch frische Beziehung mit Alba Baptista. Vor allem die ersten Monate seien eine Belastungsprobe gewesen, erinnert sich der 42-Jährige. "Zu meiner Freundin, mit der ich nun schon eine gewisse Zeit zusammen bin, meinte ich anfangs, ich würde bloß einen Film pro Jahr drehen. Und als wir dann ein paar Monate zusammen waren, kam der erste große Wumms: Wir mussten für ein Jahr nach Atlanta ziehen. Als das Jahr vorbei war, dachte ich mir: 'Never again'."

Und genau aus dem Grund hat Chris Evans 2023 noch keinen einzigen Film gedreht, sich indes auf sein Privatleben konzentriert und seiner großen Liebe das Jawort gegeben.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.

Verwendete Quellen HollywoodLife, GQ