Einst waren Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill gut mit Jesper Parnevik und dessen Ehefrau befreundet, luden sie zu ihrer Hochzeit ein. Doch nun verrät der Profigolfer, wieso der Kontakt stark abgekühlt ist.

Seitdem ihr Umzug zurück in Prinzessin Madeleines, 41, Heimat Schweden überraschend abgesagt und auf 2024 verschoben wurde, kommt Ehemann Chris O'Neill, 49, aus den Negativ-Schlagzeilen einfach nicht mehr raus. Der britisch-amerikanische Unternehmer hatte sich einst gegen einen royalen Titel entschieden, zeigt sich nur selten mit der schwedischen Königsfamilie und ist nicht sonderlich beliebt beim Volk. Johan T. Lindwall, Chefredakteur von "Svensk Damtidning" war sich nach der Umzugsabsage sicher, "dass es Chris ist, der sich weigert, zurück nach Schweden zu ziehen", zitierte ihn die schwedische Zeitung.

Nun meldet sich ein einstiger Freund von O'Neill zu Wort und spricht mit "Svensk Damtidning" über eine Beziehung, die einst so gut begann und heute mehr als nur abgekühlt ist – aus Gründen, die Fragen aufwerfen.

Chris O'Neill und Prinzessin Madeleine: Jesper Parnevik besuchte mit Ehefrau Mia einst ihre Hochzeit

Einst schritten Jesper Parnevik, 58, ein schwedischer Profigolfer und Ehefrau Mia, 55, zu einer royalen Märchenhochzeit. Es war die von Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill, die sich am 8. Juni 2013 in der Schlosskirche von Stockholm das Jawort gaben. Die Parneviks verkehren seit Jahren in königlichen Kreisen, berichtet "Svensk Damtidning", waren so gut mit Madeleine und Chris befreundet, dass sie zur Trauung des Jahres eingeladen wurden: sie im lilafarbenem Ballkleid, er im klassischen Frack.

Jesper Parnevik und Ehefrau Mia am 8. Juni 2013 bei der Hochzeit von Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill. © Dana Press

Doch heute, zehn Jahre später, ist der Kontakt nicht mehr vorhanden. Das hat Jesper Parnevik am Rande des traditionellen Victoriagolfen – bei dem Turnier durfte er zum ersten Mal an der Seite von Prinz Daniel, 49, antreten – gegenüber "Svensk Damtidning" verraten.

Kein Kontakt: Ausreden oder die Wahrheit?

Parnevik begann seine professionelle Golfkarriere im Jahr 1986 und wurde so erfolgreich, dass seine Familie bis heute von den Einnahmen gut leben kann. Mit seiner Ehefrau Mia und den mittlerweile vier erwachsenen Kindern Peg, Penny, Philippa und Phoenix zog er bereits vor Jahren von Schweden nach Florida. Dort leben sie in der Stadt Jupiter, die lediglich circa zwei Autostunden entfernt von Madeleines und Chris' bisherigem Wohnort Pinecrest, eine Gemeinde im Miami-Dade County liegt.

Und dennoch ist der Kontakt der beiden Familien nicht vorhanden. "Es ist schon eine Weile her, dass wir sie gesehen haben", gesteht der Profisportler "Svensk Damtidning" und versucht sich direkt zu erklären: "Wir ziehen ständig um: Ich nehme an Wettbewerben teil, dann haben wir Enkelkinder, ein neu renoviertes Haus – also, wir waren nicht oft am selben Ort". Wenn man eine Freundschaft wirklich aufrecht erhalten will, klingen diese Argumente beinahe nach Ausreden. Vielleicht haben sich die Paare aber auch nur aus Zeitmangel auseinandergelebt. Auch das wäre verständlich.

Verwendete Quellen: svenskdam.se, expressen.se

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.