Christin Kaeber: Sie spricht über Schwangerschafts-Inkontinenz

Ihr Lieben, ❤️ ~ ich möchte den heutigen Post nutzen, um ein paar sehr ehrliche Gedanken & Worte mit euch zu teilen. ~ Überall wohin man hört wird vorausgesetzt, dass man es als Frau zu lieben hat, schwanger zu sein. Die Realität sieht aus meiner Sicht, jedoch oft ganz anders aus. Durch den Druck von außen und der oben genannten Einstellung vieler, schweigen Schwangere um den allgemeinen Meinungen gerecht zu werden. ~ Ich liebe meine Tochter, seit ich von ihr erfahren habe. Ab diesem Moment wusste ich, dass ich um sie kämpfen und alles mir in der Macht stehende für sie tun werde. Unabhängig davon, was es für mich bedeutet. Jedoch davon abgesehen, gab es in dem Zeitraum meiner Schwangerschaft nur wenige Tage, an denen ich mich wohl gefühlt habe. Angefangen von den Widrigkeiten welche wir zu bewältigen hatten, bis hin zu einer frühzeitigen, wenn auch nicht sehr langanhaltenden Inkontinenz. Obendrein und das ist für mich die größte Herausforderung, seinem Körper nur noch bedingt Leistung abverlangen zu können & zudem die körperlichen Veränderungen. Eingeschränkt zu sein. Wenn auch nur über einen absehbaren Zeitraum. ~ Ich liebe unsere kleine Maus und um unser größtes Wunder in den Armen halten zu können, setzt es all diese Veränderungen voraus. Dafür nehme ich all das in Kauf. Aber nicht desto trotz, könnte ich nie behaupten, gern & so super glücklich schwanger gewesen zu sein. Die Worte... „genieße es noch", treffen auf mich nicht zu. Das größte Glück beginnt, auf ganzer Linie, wenn wir unser Wunder endlich begrüßen dürfen. Und bis dahin heißt es, Augen zu & durch. ❤️ ~ Ich bin gespannt, ob es diesen Tag geben wird, an dem ich mir sage, dass ich vermisse schwanger zu sein... 😌