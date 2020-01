Oho! Claudia Norbergs Pläne dürften Laura Müller gar nicht gefallen

Raus aus dem Dschungel, rein in die Realität: Claudia Norberg ist Mittwochabend aus dem Dschungelcamp geflogen. Seit Bekanntgabe ihrer Teilnahme an der TV-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", hagelte es wieder Schlagzeilen um die Ex-Frau von Michael Wendler. Diese Reise ist nun vorbei. Und wir sind gespannt: Wie geht es für Claudia Norberg in Deutschland weiter?

Wohl gar nicht. Denn wie Claudia Norberg der "Bild"-Zeitung bereits vor der Sendung verriet, hat sie konkrete Zukunftspläne. Und die dürften einer anderen Dame gar nicht gefallen. Die Rede ist von ihrer Nachfolgerin Laura Müller.

Zieht Claudia Norberg zurück zum Wendler?

Claudia Norberg soll nämlich planen, wieder nach Florida zu ziehen! "Da ich auch künftig in der Nähe meiner Tochter sein möchte, plane ich meine Zukunft ebenfalls in Cape Coral", erzählte sie der "Bild". Tochter Adeline soll in Florida bleiben wollen, also zieht Mama Claudia nach. Dort habe sie zudem ihren Lebensmittelpunkt und ihr soziales Umfeld – das baute sie sich schließlich selbst damals mit ihrem Mann zusammen auf.

Oh oh, das klingt nach Konfrontation. Schließlich könnten Claudia Norberg und Michael Wendler wieder Nachbarn werden! Und das dürfte Laura Müller wohl weniger gefallen, Tür an Tür mit der Ex-Frau ihres "Schatzis" zu wohnen. Medien-Berichten zufolge sollen die beiden – Überraschung – keine Freundinnen sein. Doch wer weiß: Vielleicht erleben wir ja bald eine große Wendler-Patchworkfamilie?!

Wer ist Claudia Norberg?

Claudia Norberg ist eine deutsche Unternehmerin und Reality-TV-Teilnehmerin

Sie wurde am 11. November 1970 in Gladbeck geboren

Claudia Norberg wurde als Ehefrau von Schlagersänger Michael Wendler bekannt, mit dem sie 2002 ihre Tochter Adeline Norberg bekam

Claudia Norberg und Michael Wendler trennten sich 2018

Im Jahr 2020 nahm sie an der RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" teil





verwendete Quellen: Abendzeitung München, Bild.de