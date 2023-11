Claudia Schiffer Selten privat! Tochter Clementine zeigt, wie sie tickt!

Claudia Schiffer hielt ihre Kinder lange aus der Öffentlichkeit heraus und schützte ihre Privatsphäre. Bereits seit längerem hat ihre älteste Tochter Clementine auf Instagram einen eigenen Account – der nun sogar öffentlich und für jeden ersichtlich ist.

Erst vor rund zwei Wochen veröffentlichte Claudia Schiffer, 53, eine Aufnahme mit Seltenheitswert: Sie teilte ein Foto, das hinter den Kulissen ihres Laufstegcomebacks bei der Frühjahr/Sommershow von Versace Mitte September in Mailand entstanden ist. Neben einer strahlenden Claudia lächelte unter anderem Clementine Vaughn, 18, in die Kamera – Claudias älteste Tochter! Jetzt wird deutlich: Das Mama-Tochter-Posting war ein Vorgeschmack auf Clementines eigene Instagram-Karriere.

Claudia Schiffer: Tochter Clementine Vaughn offenbart ihre private Seite

Clementine ist die älteste Tochter von Schiffer und ihrem Ehemann Matthew Vaughn, 52. In ihrem erst kürzlich als öffentlich eingestellten Instagram-Account nennt sich die blonde Schönheit kurz "Clem". Fast 7.000 Follower:innen hat die 18-Jährige Stand jetzt (1. November 2023) schon, die Tendenz dürfte steigend sein. Besonders in den letzten Monaten teilte Clementine immer wieder private Schnappschüsse. Darauf zu sehen: Sie im hautengen Overall mit Leo-Print, Zeichnungen und Malereien von ihr, hier und dort Schnappschüsse mit ihren Freund:innen, Urlaubsfotos im Bikini und – besonders rührend – ein Posting mit mehreren Fotos von Mama Claudia, das sie ihr zum Muttertag widmete.

Hier und da teilt die Model-Tochter Selfies und Fotos von sich, die einmal mehr deutlich machen: Sie hat eindeutig Mama Claudias Gene geerbt! Ob räkelnd vor einer traumhaften Urlaubskulisse oder beim Feiern im hautengen Outfit – Clementine weiß, wie sie sich in Szene setzen kann.

Bei den Schiffers fällt der Apfel nicht weit vom Stamm

Im Gegensatz zum Account ihrer Mutter lässt Clementine privatere Einblicke in ihr Leben zu. Auch in ihren Story-Highlights finden sich kurze Videos und Selfies. Ob im Urlaub oder beim Feiern mit ihren Freund:innen, niedliche Glückwunsch-Postings für ihre Liebsten und Throwback-Fotos, auf denen sie als Kind zu sehen ist – Clementine zeigt der Welt, wie sie wirklich tickt. Zwischen all die privaten Einblicke schleichen sich allerdings besonders in den letzten Wochen auch Bilder von der Mailänder Fashionweek, auf der Clementine Claudia Schiffer teilweise begleitet hat.

Ob sich Clementine Vaughn – wie ihre Mutter auch – für die Fashionwelt und das Modeln interessiert oder sich lieber auf ihre Kunst konzentriert, bleibt noch abzuwarten. Fest steht aber schon jetzt: Clementine erfreut sich einer schnell wachsenden Fangemeinde. Und steht wohl noch ganz am Anfang ihrer Karriere.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei GALA.de

Verwendete Quelle: instagram.com

